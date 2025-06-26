「漢光41」10天重點7張圖一次看　教召破2萬人！海馬斯也參戰

▲國防部長顧立雄報告本次「漢光41號」演習重點。（圖／國防部簡報）



記者陶本和／台北報導

總統府「全社會防衛韌性委員會」26日舉行第四次會議，會議中由國防部長顧立雄報告「漢光41號」演習的規劃，本次演習不僅時間延長至10天9夜，也新增灰色地帶應處演練，新式裝備海馬斯多管火箭也加入操演，動員教召的人數也達2萬多人。

根據軍方的規劃，今年是從7月9日到18日，為期10天9夜的「漢光41號演習」，國軍部隊將落實「實戰化訓練」要求。在演練期程部分，7月9日至12日，在敵軍可能行動方面，設定中高強度灰色地帶襲擾，以及針對性軍演，建立反介入、區域拒止態勢，而國軍要進行應處作為，包括立即戰備操演、提升加強戒備、戰略溝通，以及資訊防護；同時在部署部分，也要開始實施動員、阻絕與雷區設置、物資分散囤儲，還有重要目標防護等。

接著，7月13日，敵方進行聯合火力打擊，主要攻擊關鍵基礎設施、癱瘓指管運作，以及開始執行登陸作戰，針對機場、港口、灘頭等要域進行打擊。在我方作為上，則是執行聯合反登陸，包括電磁頻譜作戰、空中與飛彈防護、遠距精準打擊，以及海空兵力海上聯合打擊。

到了7月14日至18日，敵方則開始在島上作戰，兩棲船團前往預定的海灘登陸，並建立灘頭堡，持續攻擊港口、機場，以及持續擴大作戰縱深。在國軍因應上，則是濱海灘岸戰鬥，進行濱海打擊、反空機降作戰，還有縱深防禦的持久作戰，強化軍民整合作為。

在本次的演練亮點，顧立雄表示，驗證重點包括：灰色地帶侵擾應處；快速反應備戰部署；戰略溝通運作機制；動員部隊戰力恢復；重層縱深防禦部署；新式裝備作戰效能；精進後勤支援能量；軍民整合協調運作等八項。

顧立雄表示，這次新增灰色地帶應處演練，演習想定設計向前延伸至灰色地帶襲擾，戰備等級提升二級、一級加強戒備，並演練立即備戰操演，先期戰備整備，同步檢視戰略溝通與資訊防護作為。

在快速反應備戰部署部分，顧立雄表示，將運用常備部隊遂行各項備戰部署工作，在灘岸、港口、機場、要道進行阻絕；而糧秣、油料、彈藥、保修零件會分散預屯，紅色海灘近岸海域布放防禦性水雷。

在戰略溝通部分，顧立雄說，要整合部會共同宣傳，驗證戰時新聞傳播機制，強化反制「認知作戰」。至於動員部隊戰力方面，他表示，同心35號演習規模1萬4000多員，將擴大至2萬多人，這會檢視臨戰訓練作為，這次由步兵206旅進行旅級部隊動員效能驗證。

另外值得關注的是，這次漢光演習，台灣新式的武器，海馬斯多管火箭彈連成軍，首度參與漢光實兵演練；同時，也會檢視陸射劍二、拖式2B飛彈與各型無人機等新式裝備作戰運用實際作為。