政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套，當場試穿 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套，照鏡子看是否合適。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市民進黨市長初選進入倒數不到30天，各參選人卯足全力跑行程之際，《東森新媒體ETtoday》今天（14日）下午1點多時，獨家直擊立委林岱樺現身日系連鎖平價服飾店UNIQLO挑選衣服，畫面相當生活化。

從現場畫面可見，林岱樺獨自一人走進店內，身邊未見助理或幕僚陪同。她在女裝區停下腳步，拿起一件外套直接套在身上試穿，沒有進入試衣間，而是在櫃位前整理衣角、查看版型，停留約數分鐘後，隨即拿著衣服前往結帳。

過程中有民眾認出她的身分，主動向她喊聲「加油」，林岱樺則微笑點頭回應。結帳後，她提著購物袋離開店家，整段行程低調，未刻意張揚。

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套，當場試穿 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套，當場試穿 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店，買了一件外套結帳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者在林岱樺離開商場後，上前表明身分詢問她「怎麼會突然來這裡？」林岱樺一開始也很吃驚被記者遇到，但她也未迴避，直接回應表示，近期南北溫差大，才會臨時來添購冬天衣物。「因為南北溫差真的蠻大的，要洋蔥式穿法，不能一次太厚，又要有一點厚度，所以來買一件外套來調整一下。」林岱樺也笑說，這件外套「寬鬆，裡面可以塞很多衣服，看起來有時尚感，也很實穿」。

被問到是否平常就會到這類平價服飾店購買衣物，她則直言，「有需要就會來，其實現在這種店設計得滿簡單、滿時尚的，也滿適合上班族。」

事實上，過去也曾有政治人物被提到喜歡穿日系平價連鎖服飾店的衣物。立法院長韓國瑜在競選高雄市長期間，因爲經常穿著藍色襯衫引發討論；其妻子李佳芬過去受訪時曾表示，韓國瑜偏好純棉衣物，自己曾一次購買多件同款襯衫替他替換穿搭，也強調「每天都有換衣服」。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
他瘋越式洗頭！2周後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

綠港湖8連霸議員李建昌宣布交棒陳又新　諷藍將民代當家族副業

助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

綠港湖8連霸議員李建昌宣布交棒陳又新　諷藍將民代當家族副業

助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

林佳龍再挺林岱樺「依法依規都有參政權」　扁讚溫暖

林佳龍再挺林岱樺「依法依規都有參政權」　扁讚溫暖

民進黨2026高雄市長初選競爭激烈「4搶1」，其中綠委林岱樺因助理費案遭起訴備受關注。曾以正國會掌門人身分力挺林岱樺的外交部長林佳龍在今（14日）播出的廣播節目上表示，林岱樺依法依規都有參選權，他跟林岱樺2009年都因為縣市合併而被沒收縣市長參選權，且當過立法院同事，有一定交情，基於民主信念不應該未審先判，讓她透過黨內初選後，輸贏「照品照行」，這是「大我」的思考。前總統陳水扁則稱讚林佳龍做官做事情，也會做人，舉動溫暖。

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案不認為違法

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案不認為違法

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

民代是職業還是副業？　李建昌交棒陳又新「揭藍綠本質差異」

民代是職業還是副業？　李建昌交棒陳又新「揭藍綠本質差異」

高雄警零酒駕破功　副所長、基層連環爆

高雄警零酒駕破功　副所長、基層連環爆

林岱樺高雄市長平價服飾政治人物韓國瑜民進黨UNIQLO

