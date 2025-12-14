獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套，照鏡子看是否合適。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市民進黨市長初選進入倒數不到30天，各參選人卯足全力跑行程之際，《東森新媒體ETtoday》今天（14日）下午1點多時，獨家直擊立委林岱樺現身日系連鎖平價服飾店UNIQLO挑選衣服，畫面相當生活化。

從現場畫面可見，林岱樺獨自一人走進店內，身邊未見助理或幕僚陪同。她在女裝區停下腳步，拿起一件外套直接套在身上試穿，沒有進入試衣間，而是在櫃位前整理衣角、查看版型，停留約數分鐘後，隨即拿著衣服前往結帳。

過程中有民眾認出她的身分，主動向她喊聲「加油」，林岱樺則微笑點頭回應。結帳後，她提著購物袋離開店家，整段行程低調，未刻意張揚。

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店購買外套 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺到日系平價連鎖服飾店，買了一件外套結帳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者在林岱樺離開商場後，上前表明身分詢問她「怎麼會突然來這裡？」林岱樺一開始也很吃驚被記者遇到，但她也未迴避，直接回應表示，近期南北溫差大，才會臨時來添購冬天衣物。「因為南北溫差真的蠻大的，要洋蔥式穿法，不能一次太厚，又要有一點厚度，所以來買一件外套來調整一下。」林岱樺也笑說，這件外套「寬鬆，裡面可以塞很多衣服，看起來有時尚感，也很實穿」。

被問到是否平常就會到這類平價服飾店購買衣物，她則直言，「有需要就會來，其實現在這種店設計得滿簡單、滿時尚的，也滿適合上班族。」

事實上，過去也曾有政治人物被提到喜歡穿日系平價連鎖服飾店的衣物。立法院長韓國瑜在競選高雄市長期間，因爲經常穿著藍色襯衫引發討論；其妻子李佳芬過去受訪時曾表示，韓國瑜偏好純棉衣物，自己曾一次購買多件同款襯衫替他替換穿搭，也強調「每天都有換衣服」。