韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜上周共同出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德明天（15日）邀請行政院、立法院、考試院等三院院長入府，舉行國政茶敘；不過，立法院長韓國瑜以參加會談前需取得各黨團授權為理由婉拒。不過，總統府的規劃並未受到影響，明天上午10時30分，國政茶敘將照常舉行，行政院、考試院正副院長都會出席，預計進行約1小時30分鐘的閉門會談。

事實上，本次國政茶敘的起源，是在上周賴清德、韓國瑜共同出席亞洲民主人權獎頒獎典禮時，賴清德主動邀請韓院長進行院際協商，而韓國瑜則向賴清德建議，以茶敘方式進行，有利於交換意見，而賴清德也當場允諾，並交代團隊進行安排。不過，在國政茶敘的消息公開後，韓國瑜態度180度轉變，婉拒了府方的邀請。

至於韓國瑜向府方表達婉拒的理由，據了解，韓國瑜向府方表示，「立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，幾經考量不宜與會」，因此以此為理由婉拒出席。

不過，雖然韓國瑜確定缺席，但並未影響國政茶敘的舉行。根據總統府的規劃，明天上午10時30分，茶敘將照常舉行。根據流程規劃，賴清德預計在10時25分，會帶領行政院、考試院的兩院院長、副院長進到總統府大禮堂，先完成合影後就會閉門，預計進行約1小時30分鐘的閉門會談。