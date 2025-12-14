跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

▲民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長張雅琳召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。（圖／記者許靖麒攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立法委員沈伯洋7日17時許，帶著年僅5歲的女兒到台北市國家音樂廳周邊散步時，突遭一男子尾隨，並以手機錄影質問沈伯洋：「你為什麼做網軍？」「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」相關行為民進黨認為對沈有人身安全及兒少權益的疑慮。沈伯洋事後報警處理，警方已依妨害自由、違反《兒童及少年福利與權益保障法》等方向展開調查。

中正一警方證實：12月8日下午分局偵查隊到濟南路立委沈伯洋辦公室，正式受理沈對該男子提告涉嫌妨害自由、妨害名譽、違反兒少保障法等罪，9日報請北檢檢察官指揮。警方同時調閱國家音樂廳周邊監視器畫面，發現一名林男涉有嫌疑，林嫌（45歲）經查為中正區居民，警方12日通知他到案說明。林男到案認為自己是向沈表達自己對時政問題看法，不覺得自己違法，警詢完畢依法將本案移送台北地檢署偵辦。

▲遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋稍早表示，政治人物在公共場合遭遇質疑或嗆聲並不罕見，但當時身邊有年幼的孩子，情況截然不同，相關行為已對兒少造成驚嚇與心理壓力，因此選擇報警處理。沈也強調，不應讓政治對立或集體情緒波及家人，更不該成為影響兒童安全的理由。

民進黨立法院黨團8日也召開記者會，譴責該行為已對兒少安全造成直接威脅，呼籲社會各界理性表達政治立場，政治攻擊不應凌駕基本人性，更不應牽連無辜的孩子。中正第一分局呼籲，對於任何涉及人身安全、妨害自由或名譽之案件，警方均秉持依法、嚴正處理的態度；同時也提醒民眾，表達意見應保持理性，切勿以過激行為觸犯法律，以免承擔法律責任。

