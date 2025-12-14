　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

▲▼民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長張雅琳召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。（圖／記者許靖麒攝）

▲民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長張雅琳召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。（圖／記者許靖麒攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立法委員沈伯洋7日17時許，帶著年僅5歲的女兒到台北市國家音樂廳周邊散步時，突遭一男子尾隨，並以手機錄影質問沈伯洋：「你為什麼做網軍？」「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」相關行為民進黨認為對沈有人身安全及兒少權益的疑慮。沈伯洋事後報警處理，警方已依妨害自由、違反《兒童及少年福利與權益保障法》等方向展開調查。

中正一警方證實：12月8日下午分局偵查隊到濟南路立委沈伯洋辦公室，正式受理沈對該男子提告涉嫌妨害自由、妨害名譽、違反兒少保障法等罪，9日報請北檢檢察官指揮。警方同時調閱國家音樂廳周邊監視器畫面，發現一名林男涉有嫌疑，林嫌（45歲）經查為中正區居民，警方12日通知他到案說明。林男到案認為自己是向沈表達自己對時政問題看法，不覺得自己違法，警詢完畢依法將本案移送台北地檢署偵辦。

▲▼遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

▲遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋稍早表示，政治人物在公共場合遭遇質疑或嗆聲並不罕見，但當時身邊有年幼的孩子，情況截然不同，相關行為已對兒少造成驚嚇與心理壓力，因此選擇報警處理。沈也強調，不應讓政治對立或集體情緒波及家人，更不該成為影響兒童安全的理由。

民進黨立法院黨團8日也召開記者會，譴責該行為已對兒少安全造成直接威脅，呼籲社會各界理性表達政治立場，政治攻擊不應凌駕基本人性，更不應牽連無辜的孩子。中正第一分局呼籲，對於任何涉及人身安全、妨害自由或名譽之案件，警方均秉持依法、嚴正處理的態度；同時也提醒民眾，表達意見應保持理性，切勿以過激行為觸犯法律，以免承擔法律責任。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！全身發紫癱軟　路上狂奔求
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

台中情侶清晨吵架…醋男見女友找異性到場暴怒！猛砸車吵醒鄰居

因判刑遭追繳513萬元退休金　共諜案上校敗訴確定

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

宜專一線邊坡修復！太平山遊樂區15日復園　交管放行時段公布

大寮重劃區轎車「雨刷殺手」落網！晨運翁犯案被活逮　拒吐動機

羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

基隆快速道路匝道人影竄出！Uber閃不過　女童左手臂、膝蓋擦傷

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

台中情侶清晨吵架…醋男見女友找異性到場暴怒！猛砸車吵醒鄰居

因判刑遭追繳513萬元退休金　共諜案上校敗訴確定

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

宜專一線邊坡修復！太平山遊樂區15日復園　交管放行時段公布

大寮重劃區轎車「雨刷殺手」落網！晨運翁犯案被活逮　拒吐動機

羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

基隆快速道路匝道人影竄出！Uber閃不過　女童左手臂、膝蓋擦傷

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

【老闆：這群員工沒救了】4萬X6萬等於多少　員工這回答老闆直搖頭

社會熱門新聞

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

台61線西濱「馬匹死亡」！　路上狂奔對撞車噴滿地血

新莊公寓惡火16歲少女亡　消防大隊長：我們盡力了

宜蘭3男大生偷釣魚又放回！下場慘了

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

更多熱門

相關新聞

民代是職業還是副業？　李建昌交棒陳又新「揭藍綠本質差異」

民代是職業還是副業？　李建昌交棒陳又新「揭藍綠本質差異」

2026九合一選舉，各政黨正積極布局，民進黨台北市議員內湖、南港選區8連霸資深議員李建昌今（14日）正式宣布，將交棒給律師陳又新。他也提到，民代是種職業，要從一而終，但對國民黨而言卻是家族副業。

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

關鍵字：

中正一警分局沈伯洋民進黨立委

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面