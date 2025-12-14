林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

▲外交部長林佳龍接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026高雄市長初選競爭激烈「4搶1」，其中綠委林岱樺因助理費案遭起訴備受關注。曾以正國會掌門人身分力挺林岱樺的外交部長林佳龍在今（14日）播出的廣播節目上表示，林岱樺依法依規都有參選權，他跟林岱樺2009年都因為縣市合併而被沒收縣市長參選權，且當過立法院同事，有一定交情，基於民主信念不應該未審先判，讓她透過黨內初選後，輸贏「照品照行」，這是「大我」的思考。前總統陳水扁則稱讚林佳龍做官做事情，也會做人，舉動溫暖。

外交部長林佳龍第3次上前總統陳水扁廣播專訪《有夢上水》，節目於今（14日）上午播出，陳水扁稱讚，林佳龍除了做官做事情，也會做人，在這個時間以正國會掌門人身分站出來鼓勵參加黨內初選的林岱樺舉動很溫暖，而基於無罪推定原則也是無可厚非。

林佳龍表示，林岱樺依法依規都有參選權，法律不外乎情理，他跟林岱樺不只在立法院當過同事，有一定交情，2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，但因為台中、高雄縣市合併而被沒收參選。

林佳龍也說，更重要的是他個人對民主的信念，應該依制度就事論事，不要以人廢言，立委是國會議員，依照《立法院組織法》32條，國家編預算給每個立委當助理費與辦公預算，和一般縣市議員不同，雖然助理費有爭論，但姑且不論制度是否合理，也要去看她有沒有貪汙，一個7屆立委不該因為被檢舉就未審先判。

「我們可能每人都會遇上」，林佳龍指出，包括過去國務機要費案，陳水扁、馬英九都遇過，「我們要有同理心，我們也要重視法治精神」，這件事按照大水庫理論，有沒有貪汙或錢進入自己口袋？這些都要釐清，不要未審先判。

林佳龍也認為，民進黨同志要給林岱樺溫暖，不要讓風箏斷線，因為裡面牽扯到林岱樺的支持者很多，要讓林岱樺經過黨內初選後，大家輸贏「照品照行」（閩南語「依約行事」之意），這是種「大我」的思考。