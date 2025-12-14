獨／反差爆表！本土劇「壞人臉」陳文山低調做公益：感覺很好

▲本土劇專職壞人「陳文山」被直擊南下悄做愛心 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

以「天生壞人臉」聞名的資深藝人陳文山，螢光幕前經常飾演反派角色，給人嚴肅、難以親近的印象，不過私下的他卻是圈內出了名的暖男。陳文山昨（13）日自行開車南下高雄，低調現身「台灣根與芽關懷照護協會」活動，用實際行動關懷偏鄉與弱勢孩童，展現與外表截然不同的一面。

陳文山受訪時表示，只要時間允許，只要是根與芽的活動他幾乎都會親自參與，「我希望可以起到一點拋磚引玉的效果，讓更多朋友一起來，大家出錢出力，關心、幫助這些需要幫助的小朋友。」他也期盼，透過大家的愛心，讓孩子們在未來長大後，能成為對社會有貢獻的人，「我覺得這就是我們最大的成就。」

▲「陳文山」是台灣根與芽關懷照護協會的公益大使 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳文山不管有多忙，只要「根與芽」有活動，他都會親自參加 。（圖／記者吳奕靖攝）

這次活動同時也是根與芽的會員大會，陳文山已是連續第二年參與。他笑說，第一屆就來參加了，也希望未來每一屆都不要缺席，「能夠跟這些充滿熱情、有愛心的朋友，還有長期支持根與芽的企業家、大老闆們一起參與，我覺得是一件很開心、也很感謝大家辛苦付出的事情。」

事實上，陳文山平時只要沒有拍戲、沒有工作行程，就會特地到高雄參與根與芽的相關活動，包括送餐到偏遠山區、節慶關懷弱勢孩童等；若行程無法配合，他也會以捐款方式表達心意。「不管是募資，或是實際到現場關懷，我都覺得那種感覺很好，雖然我們每個人的力量都很小，但只要集合起來，就能幫助更多人。」

▲市議員邱于軒到場宛如「兒童台姊姊」，受到小朋友熱烈歡迎。（圖／記者吳奕靖攝）

談到過去拍戲時曾遭樹幹插入後背、卻幸運無大礙的意外經歷，是否與平時行善累積「福報」有關？陳文山謙虛回應：「我不敢說自己累積了什麼福報，其實我也沒有做什麼功德。」他坦言，反而更願意相信自己受到很多老天爺的照顧，而這些照顧可能來自身邊的人。

「也因為這樣，我更希望能為大家做一點事情，把這份善意分享給身邊的人，甚至是不認識的人。」陳文山認為，善是一種循環，只要每個人都願意保有這份善心，「我相信這個世界一定會更美好。」而陳文山也非常感謝高雄承億酒店，一聽到他要到高雄來參加公益活動，就免費提供住宿，支持公益。陳文山說承億酒店的風景很美，但是企業文化更美，可以說是「高雄最美的風景」。