林佳龍同框谷立言感謝AIT挺台　外生直呼學中文「連滾帶爬」不簡單

▲台灣美國事務委員會舉辦年度「花園酒會」（Garden Party）。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台灣美國事務委員會5日晚間在台北賓館舉辦年度「花園酒會」（Garden Party），外交部長林佳龍表示，感謝美國在台協會（AIT）長期支持台灣，並表示外交部將在總統賴清德「價值外交」理念基礎上推動「總合外交」政策，持續強化台美在科技與供應鏈韌性上的互信夥伴關係。

在花園酒會上，林佳龍親自接待首次以美國在台協會（AIT）處長身分參與活動的谷立言（Raymond Greene），以及多位AIT新到任官員與華語學校新任校長高大海（Michael Graham）及該校師生，在聖誕節前夕的溫馨氣氛中，共同為台美的友誼舉杯慶賀。

林佳龍特別感謝AIT長期支持台灣，並指出外交部將持續以總統賴清德的「價值外交」為基礎，推動「總合外交」，透過榮邦計畫深化與友邦合作、與理念相近國家共享民主自由，並強化台美在科技與供應鏈韌性上的互信夥伴關係。

林佳龍轉述，谷立言在致詞時幽默回顧華語學校70年歷史，從一開始設於台中，到遷至陽明山，再到內湖的現址，笑稱「越搬越靠近AIT」。谷立言也表示，這項計畫除了讓許多美國外交官打下紮實的中文根基，也成為台美夥伴關係的重要基礎。

活動上，2位學生代表也分享在台學習中文的心得。他們以「從從容容、游刃有餘，到匆匆忙忙、連滾帶爬」形容學前的美好想像與現實的轉折，直呼「中文真的不簡單」，引起現場一陣歡笑。

林佳龍並感謝台美會的用心安排，也欣見前總統府秘書長李大維、WTO副常任代表林良蓉、無任所大使劉柏君等多位貴賓出席共襄盛舉。在東西方樂器交織的音樂演出中，度過一個充滿節慶氣息、難忘的夜晚，也讓台美情誼更加深厚，在未來持續攜手並肩前行。

