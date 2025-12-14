入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，北台灣低溫下探10度以下，中南部也可能14度以下。明天白天溫度回升，日夜溫差大，緊接周三又有一波東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春降雨機率增加。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天受冷氣團影響，各地明顯降溫，今晚到明天清晨是溫度最低的時候，明天白天冷空氣減弱，溫度回升，緊接又有另一波東北季風影響，但強度較為輕微。

曾昭誠指出，今天上午9點中部以北、宜花地區明顯偏涼，北部約15至16度，南部仍有17至20度，晚間起南部也逐漸受冷氣團影響，降溫明顯。今晚到明天清晨輻射冷卻及地形影響，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭近山區有局部低於10度機率，都會區也只有12至14度，中南部部分地區也下探14度以下。

曾昭誠表示，今天台灣中層雲系有減少趨勢，環境轉乾，西半部可見陽光，僅花東及恆春有零星降雨。今天到明天清晨受大陸冷高壓影響，明天高壓出海，白天起轉為東風，溫度回升明顯，要留意日夜溫差大。周三另一波東北季風影響，溫度略降，周四晚間再度轉為東風環境。

他表示，今天到明天清晨是這波冷氣團最冷的時候，各地平均約12至16度。明天白天北部及中南部溫度可回升到20度以上，日夜溫差達10度。周三至周四溫度再略降，周五至周六又會回暖。

他指出，今天到周二環境偏乾，僅東半部及恆春有零星降雨。周三至周四另一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部及恆春降雨略增。周五至周六南方水氣增加，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區降雨明顯。

