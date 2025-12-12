冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

▲入冬首波冷氣團明晚報到，周日和周一最冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(13日)基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有雨，入冬首波冷氣團明晚南下，周日和下周一清晨為最冷時刻，局部地區低溫下探10度左右，在溫度和水氣配合下，明晚到周日3500公尺以上高山也有機會降雪。下周三起再有一波東北季風增強，北東再有一波降溫。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天受東北季風影響，北部、宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚較涼；明天晚間冷氣團南下，中部以北、宜蘭氣溫下降；明天整天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有雨，雨勢較持續且有局部大雨機會，新竹以北、花東、苗栗至嘉義山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日到下周一清晨受大陸冷氣團影響，鄭傑仁指出，中部以北、東半部天氣偏冷，南部則是早晚偏冷，由於水氣減少，各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，周日中部以北山區也有零星短暫雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一白天冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚偏涼，溫差大，周一到周二各地為晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨。

隨後又將有一波降溫，鄭傑仁指出，下周三再有東北季風增強，持續影響到下周四，北部、宜蘭、花蓮高溫下降，低溫變化不大，中南部溫度則不受影響。其中周三各地天氣為晴到多雲，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨；下周四基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島則有局部短暫雨，其他地區多雲。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁分析，這波冷氣團最冷時間點在周日到下周一清晨，台南以北、宜花低溫約12到15度，高屏、台東低溫約16到18度，近山區和空曠地區溫度會再低1到2度，局部低溫可能接近10度左右。

降雪部分，鄭傑仁指出，明天晚上到周日，中部以北包括宜花3500公尺以上高山有路面結冰，或出現零星降雪可能。