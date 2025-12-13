雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

▲氣象署公布雙子座流星雨最佳觀賞時間地點。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

北半球三大流星雨之一的雙子座流星雨將在明天（14日）下午迎來最大值，每小時高達150顆，氣象署公布最佳觀測時間點將落在明晚入夜到下周一清晨，其中馬祖觀賞指數最高，其次是高山、中南部、澎湖和金門等地。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣－中央氣象署」指出，雙子座流星雨極大期約落在12月14日明天下午，而適宜觀測的時間則在14日夜間至15日清晨。下弦月將在凌晨2點半後升起，上半夜不受月光影響，觀測條件相對良好。流星雨可用肉眼觀賞，但仍建議選擇遠離城市、天空開闊且光害較少的地點。

至於觀星條件，氣象署以5顆星為滿分評估14日晚間至15日清晨的觀星合適度，其中馬祖天氣穩定，氣象署評為4顆星；高山地區、中南部、澎湖及金門天氣大致穩定，但中雲稍多，需在雲間碰運氣，評為3顆星；北部及宜花東地區雲量偏多，東半部沿海易受低雲影響視線，北部也可能有高雲通過影響能見度，評為2顆星。

氣象署最後提醒，流星雨夜正是這波冷氣團影響最明顯的時候，觀星要留意衣著和保暖，其中北部及宜蘭約11至12度，局部地區在輻射冷卻影響下，有機會降到10度以下；中部及花蓮約13至14度；南部、台東及澎湖約15至17度；金門、馬祖約12至13度。

氣象署也指出，隨著海拔升高，越往山上越冷，3500公尺以上高山氣溫接近0度，除保暖外，也需留意路面積冰。