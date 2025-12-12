今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

▲周日和下周一將迎接首波冷氣團，局部低溫下探10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風增強，今明兩天北部和東部降雨最多，其中大台北山區、北海岸、宜蘭有大雨。冷空氣將持續增強，預估周日和下周一達冷氣團等級，局部地區最冷下探10度。此外，明晚到周日清晨3500公尺以上高山可能有零星飄雨機會。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今明兩天東北季風影響，北部東北部偏涼，周日、下周一強度可達冷氣團等級，各地低溫約14度，周日白天高溫也會明顯下降；水氣方面，今明兩天北部、東半部有降雨，周日水氣減少，轉為晴到多雲天氣。

未來一周降雨趨勢上，李孟軒說明，東北季風影響，今明兩天降雨最明顯，桃園以北、東半部有短暫雨，大台北山區、北海岸、宜蘭雨勢持續較久，有局部大雨發生的機率，明天要留意新竹、北部、中部山區有降雨，周日之後水氣減少，周日基隆北海岸、東半部仍有零星雨勢，中南部山區有零星降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，下周一、下周二各地以晴到多雲為主，降雨不會太多，僅東半部有零星雨勢，下周三、下周四再有一波東北風南下，這兩天降雨也不會太多，僅東半部、基隆北海岸有零星降雨。

溫度方面，李孟軒指出，今明兩天受東北季風影響，北部、東北部影響較明顯，日夜溫差不會太多，高溫下降至20度至21度；周六下半天之後，北部氣溫明顯下滑，周日清晨北部低溫將落到14度，一整天偏冷，北部、東北部白天高溫約16度左右，其他地區包括東部跟中南部，尤其是中部、花東周日白天高溫明顯下降到20度或以下，僅有南部溫度稍微高一些。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒進一步說明，下周一清晨各地低溫約13到15度，因雲量偏少，下周一清晨有輻射冷卻作用，局部偏內陸地區氣溫更低，北部偏山區低溫可能低到10度左右。下周一雖有冷氣團影響，但整體晴到多雲，白天氣溫可回升，高溫大致約20度，中南部會更高，下周二冷氣團減弱，各地氣溫回升，下周三、下周四另一小股東北季風增強，溫度影響不會太多，北部、東北部氣溫稍下降。

李孟軒提醒，明天晚間到周日3500公尺以上高山，要留意結冰或零星降雪。