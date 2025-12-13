冷氣團今晚抵達「一路冷到下周一」　最凍剩10度　

▲入冬首波冷氣團今晚報到，周日晚間到下周一清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

入冬首波冷氣團今天（13）晚間抵達，周日晚間和下周一清晨是這波冷氣團最冷時刻，局部低溫下探10度或12度，下周三後再有一波東北季風來襲。氣象署提醒，今晚過後，中部以北和宜花3500公尺以上高山有零星降雪機會。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今日受東北季風影響，清晨氣溫偏低，白天溫度略為回升；不過今晚起大陸冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，明日周日及下周一清晨為本波冷氣團最冷時段。

劉沛滕表示，今天迎風面的北部山區、中部山區，以及東半部仍有零星局部降雨；部分中低層雲系通過北部或中部山區時，也可能帶來短暫降雨。今晚隨著冷氣團南下，水氣有減少趨勢，明天起冷氣團帶來較乾冷空氣，各地水氣明顯減少轉乾，僅剩東半部及迎風面地區有零星降雨機會。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，劉沛滕說，整體天氣環境偏乾，下周一之後多為乾冷空氣型態，東半部仍可能出現零星降雨。下周三、下周四另一波東北季風略為增強，但水氣不多；直到下周四、下周五水氣才逐漸增加，迎風面的東半部、大台北山區及基隆北海岸降雨機率將再度提高。

溫度方面，劉沛滕指出，今天上午仍偏涼，白天中南部高溫可達25至26度；但今晚起整體氣溫下滑，北部低溫約15至16度，局部地區可能更低。最冷時段落在明晚至周一清晨，各地低溫明顯下降，局部地區可能出現12度，甚至10度左右低溫，北部多數地區低溫約13至14度，降溫相當明顯。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周一白天因天氣轉晴，在陽光照射下白天氣溫略為回升，但夜間仍偏冷。劉沛滕表示，下周二冷氣團減弱，氣溫小幅回升，下周三、下周四再受東北季風影響，白天高溫下降，下周四、下周五迎風面水氣增多，要留意天氣變化。

此外，劉沛滕提醒，今晚起中低層雲系通過加上氣溫下降，中部以北山區、宜花山區，海拔約3500公尺以上高山有零星降雪機會，山區也需留意道路結冰情形。