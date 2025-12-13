　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團今晚抵達「一路冷到下周一」　最凍剩10度　

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲入冬首波冷氣團今晚報到，周日晚間到下周一清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

入冬首波冷氣團今天（13）晚間抵達，周日晚間和下周一清晨是這波冷氣團最冷時刻，局部低溫下探10度或12度，下周三後再有一波東北季風來襲。氣象署提醒，今晚過後，中部以北和宜花3500公尺以上高山有零星降雪機會。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今日受東北季風影響，清晨氣溫偏低，白天溫度略為回升；不過今晚起大陸冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，明日周日及下周一清晨為本波冷氣團最冷時段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕表示，今天迎風面的北部山區、中部山區，以及東半部仍有零星局部降雨；部分中低層雲系通過北部或中部山區時，也可能帶來短暫降雨。今晚隨著冷氣團南下，水氣有減少趨勢，明天起冷氣團帶來較乾冷空氣，各地水氣明顯減少轉乾，僅剩東半部及迎風面地區有零星降雨機會。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，劉沛滕說，整體天氣環境偏乾，下周一之後多為乾冷空氣型態，東半部仍可能出現零星降雨。下周三、下周四另一波東北季風略為增強，但水氣不多；直到下周四、下周五水氣才逐漸增加，迎風面的東半部、大台北山區及基隆北海岸降雨機率將再度提高。

溫度方面，劉沛滕指出，今天上午仍偏涼，白天中南部高溫可達25至26度；但今晚起整體氣溫下滑，北部低溫約15至16度，局部地區可能更低。最冷時段落在明晚至周一清晨，各地低溫明顯下降，局部地區可能出現12度，甚至10度左右低溫，北部多數地區低溫約13至14度，降溫相當明顯。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周一白天因天氣轉晴，在陽光照射下白天氣溫略為回升，但夜間仍偏冷。劉沛滕表示，下周二冷氣團減弱，氣溫小幅回升，下周三、下周四再受東北季風影響，白天高溫下降，下周四、下周五迎風面水氣增多，要留意天氣變化。

此外，劉沛滕提醒，今晚起中低層雲系通過加上氣溫下降，中部以北山區、宜花山區，海拔約3500公尺以上高山有零星降雪機會，山區也需留意道路結冰情形。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

麥當勞吃到「生雞塊」超噁！他酸店家給券了事　業者道歉認疏失

北捷「年末限定1服務」出現了！他秒懂：尾牙噴射祭要開始了

冷氣團今晚抵達「一路冷到下周一」　最凍剩10度　

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」：吃一次愛上

控台大副校長、國際長職場霸凌　工會赴校務會議抗議：下台負責

客留2星負評「拉麵口味普又貴」！老闆怒：要多高級？以為吃日料？

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

棒球手套1折騙錢！詐騙帳號留言「笑死，報警有毛用」嘲諷苦主

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

麥當勞吃到「生雞塊」超噁！他酸店家給券了事　業者道歉認疏失

北捷「年末限定1服務」出現了！他秒懂：尾牙噴射祭要開始了

冷氣團今晚抵達「一路冷到下周一」　最凍剩10度　

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」：吃一次愛上

控台大副校長、國際長職場霸凌　工會赴校務會議抗議：下台負責

客留2星負評「拉麵口味普又貴」！老闆怒：要多高級？以為吃日料？

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

棒球手套1折騙錢！詐騙帳號留言「笑死，報警有毛用」嘲諷苦主

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

「唱歌就送手機膜」 艾薇直接在夜市開唱！

生活熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

啦啦隊女神同框爸爸被酸「亂倫」　火大回嗆

E級DJ被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

鄭明典：冷高壓已偏強　2原因台灣不算極端寒冷

冷氣團今晚報到　台北「滑梯式降溫」11℃

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

更多熱門

相關新聞

鄭明典：冷高壓已偏強　2原因台灣不算極端寒冷

鄭明典：冷高壓已偏強　2原因台灣不算極端寒冷

今年入冬的第一波大陸冷氣團今晚報到，北部和東北部地區天氣將明顯變冷，局部地區還可能出現長浪和大雨。前中央氣象局局長鄭明典透露，冷高壓已經偏強，台灣雖然有冷的條件，但2原因讓這次冷氣團還不算極端寒冷。

今晚冷氣團「冷的非常有感」　專家：2地高山有下雪機會

今晚冷氣團「冷的非常有感」　專家：2地高山有下雪機會

冷氣團可能不到10℃　高山今處飄雪「臨界條件」

冷氣團可能不到10℃　高山今處飄雪「臨界條件」

冷氣團今晚報到　台北「滑梯式降溫」11℃

冷氣團今晚報到　台北「滑梯式降溫」11℃

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

關鍵字：

天氣氣象署氣象冷氣團降溫低溫降雪東北季風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面