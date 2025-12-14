　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

 

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：陳煥丞、林敬旻

記者杜冠霖／台北報導

2026年民進黨想在高雄延續「綠色執政」，除了國民黨對手柯志恩的強力挑戰外，4名有意參選者還要先經過黨內初選檢驗。其中，在多家市場民調中處於領先位置的綠委賴瑞隆，近日在《ETtoday新聞雲》專訪中提出自己的城市擘劃跟願景，整整一個小時的採訪對政策侃侃而談。賴更豪言，若能夠當選，會努力在8年任內，讓高雄市民平均薪資提高1萬、創造20萬就業機會，「高雄的薪資相較於北部真的低，高薪留住人才，才能帶動整體城市發展」。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

豪言8年提高平均薪資一萬元　賴瑞隆盼創造20萬個就業機會

對於未來執政願景，賴瑞隆直言，「希望高雄成為全世界最好、最幸福的城市之一」。整段專訪除了對政策侃侃而談，賴瑞隆接下來也講出這一個小時專訪中最驚人的一段話，他表示，「除了產業六支箭政策外，還要提升高雄的薪資。高雄的薪資相較於北部真的低，我希望在自己任內有機會，用8年的時間，至少讓高雄市民提升一萬元的薪資」。

現場記者驚訝反覆確認，是「希望提升一萬元的薪資？每個人？」賴瑞隆語氣篤定表示，就是讓平均薪資提高一萬元、還有再創造20萬個就業機會，這是未來團隊會設定的目標，現在有很多產業的同步在推動，也希望市民薪資一起提升，然後創造就業機會，讓更多人才可以在高雄有好的機會，不管是北漂人才回流、外地人才願意到高雄來，接下來他會大力推動招商引資、城市建設。

記者也忍不住追問，要如何做到？賴瑞隆解釋，當城市引進更多、更好的新產業進來，注重招商引資，平均薪資一定會提升。當企業有更多人賺到錢的時候，薪資自然會提升。賴打比方，台積電進駐時，台積電員工基本的薪資就提升了。觀光事業也會提升，這是要留住更多的人才所必須的。在這個面向上，會各種方式去鼓勵、把財政的餅做大。且這幾年高雄稅額都算是名列前茅，營業都非常好。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

提多項產業改革計畫　賴瑞隆：要讓高雄成為國人首選

對於產業的改造，賴瑞隆一一說明，他表示，希望將高雄打造成年輕人最喜歡居住跟工作的城市。除了藉由薪資提升增加就業機會外，也會持續增加新創機會，包含設立亞灣新創園、更多的社宅，鼓勵年輕家庭到高雄落腳，提出更多生育補助、幼兒政策，孩子除了國家養也要城市養。

而傳產也佔高雄產業很大比重，在近期大環境影響，包含台美關稅的衝擊下，傳產受到嚴重打擊，賴瑞隆也提出傳產再升級，讓觀光產業能夠進駐，打造度假、休閒的空間，在交通政策上更要有所突破，包含捷運、國道、快速道路系統，打造一個半小時內通勤的交通圈，包含城鄉的差距，讓大眾運輸、軌道建設進到東高雄區，也要讓縣區的農漁業品牌化，配合中央冷鏈系統、各式行銷，創造更高附加價值。

賴瑞隆強調，要讓高雄成為一個更幸福的城市。在未來還有更多一些細節要做，比如說在人行空間的變革，包含：無障礙或者是這個嬰幼車輛更方便的空間。以及更舒適的生活環境，包含公園開闢等等。這個都需要持續提升，希望高雄在走向了招商、硬體設備提升之後，慢慢在軟體面上也有更多溫暖的設計，讓高雄成為大家願意來居住、願意來生活的首選城市。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

推亞洲資產管理中心讓熱錢回高雄　人才留高雄創造更多就業機會

而薪資的提升也跟人口成長息息相關，賴瑞隆坦言，未來希望更多人口能移動進來，現在可能普遍認為在台北才有好的薪資、好的就業機會，未來高雄也能創造出更多元的就業機會，包含傳產、半導體、AI、觀光、海洋、到農漁業，都希望共同提升。

賴瑞隆也舉例，現在很多青農返鄉，也要讓他有很好的薪資，增加在高雄落地生根的誘因，執政團隊在品牌建立、行銷通路上，就要不斷協助他們，才能真正留住人才，當人才留住了，帶動整體產業發展，也會有更多高薪企業願意進駐，形成一個循環。

賴瑞隆也提到，高雄正在推動亞洲資產管理中心的金融園區，現在努力說服財政部放寬更多條件。必須要跟新加坡競爭，現在很多的熱錢是在新加坡的，但沒有辦法回到高雄，就是因為目前限制還是比較多。如果能夠更多開放時，高雄現在台灣第一個資產管理中心，未來有機會在這個地方建立金融產業，就會有更多的資產配置、人才能夠留能夠在高雄，也會創造出更多高薪就業機會。

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就

相關新聞

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。高雄市議長康裕成與各區議員、全國工業區總會長許正雲率各社團人士出席，超過千人共襄盛舉。

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

