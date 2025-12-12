遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

記者陳崑福、董美琪／屏東報導

屏東九如鄉昨日下午發生「遛蛇意外」，26歲林姓男子將飼養的緬甸蟒掛在脖子上外出，不料遭蛇猛烈纏繞導致呼吸困難、重心不穩，最終跌倒後腦著地、頭部濺血。所幸送醫後意識清楚，無生命危險。事發後，林男接受訪問，坦言「這是最壞示範」，並多次向社會、爬蟲圈友及救護人員道歉。

▲林男將寵物蟒蛇掛在脖子上，不慎被蛇突然收緊、纏繞，倒地受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）



林男表示，他原本打算帶蛇外出散步，當時女友提醒「蛇的狀態不太穩定，可能處於發情期」，但他仍決定出門。他坦承忽略警訊，是造成這次意外的主因，「每種動物都有自己的習性，飼主應該察覺狀況再作決定，但我沒有盡到責任。」

對於民眾質疑他倒地時「還在滑手機」，林男澄清，當下處於半昏迷狀態，回頭看訊息後才發現，他是在本能下拍照並傳訊息給女友求救，「那段記憶整個斷片，連帶牠出去的過程都忘了。」

▲男子被寵物蟒勒到跌倒濺血。（圖／記者陳崑福翻攝）



林男也提到，9月時他曾因遭自家蛇咬傷住院，這回已是第二次因寵物蛇受傷。他說，自己飼養蛇已有五至六年經驗，知道公蛇在發情期容易更神經質、具攻擊性，因此平時會避免在此期間接觸，「但這次卻把可能在發情的公蛇帶出門，是我判斷失誤。」

他強調，「是我把牠帶到不對的時間、不對的場所。」林男說，他的飼蛇來源多為合法店家或爬蟲展的認證業者，平時會盡量觀察動物情緒，「希望以後做更多安全措施，避免類似事件再發生。」

至於是否還會帶蛇上街？林男表示，以後不會再讓蛇直接掛在肩上或脖子上，而會改用外出籠、外出袋，並在活動場合保持安全距離。「牠們偶爾會想外出，但即使不出門也可以，我會以安全為第一考量。」

他也感謝民眾、攤販與警消的協助，如果當下沒有人報警、幫忙脫困，「後果可能會更嚴重」。他說，這次意外讓他深刻反思自己的飼主責任，「我會做好防護措施，不讓同樣的事再發生。」