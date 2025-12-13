歲末進補安心吃　屏縣抽驗42件湯圓火鍋全合格

▲衛生局抽驗冬至應景食品及火鍋料。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入冬令進補及吃湯圓的季節，民眾喜好品嘗各式湯圓及暖呼呼的火鍋，為維護節慶食品安全衛生，屏東縣政府衛生局針對超市、傳統市場、火鍋店等，共抽驗42件應景食品，檢驗結果均與規定相符。



衛生局表示，本次規劃至轄內餐飲店、觀光夜市、超市賣場、製造業等場所，抽驗湯圓配料、湯圓、虱目旗魚丸、香菇貢丸、明太子魚香腸、櫻花魚板、燒仙草經典雙圓、花生仁、蜜豆等42件應景食品，檢驗項目有防腐劑、順丁烯二酸酐總量、硼酸及其鹽類、過氧化氫、亞硝酸鹽等。

衛生局長張秀君提醒，民眾應選擇信譽良好的商家，詳閱產品及業者資訊，如果購賣散裝湯圓應注意販賣區環境衛生及保存條件，冷藏溫度應在7℃至凍結點以上、冷凍溫度在-18℃以下，販售業者務必落實食品良好衛生規範準則，以維護民眾食品安全。

由於市售湯圓大多由糯米所製成，黏性高不易消化，應細嚼慢嚥進食，尤其年長者及幼童應由家人陪伴食用，以避免造成食道哽塞或消化道不良等風險，胃腸機能較差者應適量食用或搭配蔬果，以達飲食均衡。本次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。