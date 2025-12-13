　
    • 　
>
社會焦點

暴走開車衝撞核三廠大門！鎮民代表鞠躬道歉　判決出爐

▲▼台電核三廠今（６）日發生火警 ， 恆春鎮民代表趙記明因不滿核三未通報憤而開車衝撞大門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春鎮民代表趙記明因不滿核三廠發生火警未通報，憤而開車衝撞大門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃資真／屏東報導

屏東恆春核三廠今年3月6月發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明因不滿廠方在事發當下沒有發出警報，通知地方，憤而開車衝撞核三廠，雖趙後續出面道歉，仍被屏東地檢署起訴，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，可上訴。

起訴指出，趙男在3月6日中午12點04分開車到核三廠，向公關經理簡男表示想進入核三廠內查看現場狀況。但經理表示若要進去得依規定申請，趙員聽後不爽言語威脅：「你如果不讓我進去的話，我絕對撞」。此時現場已有保二總隊陳姓警員駐守於核三廠大門。

頻頻被拒的情況下，趙男在12點07分直接開車衝撞核三廠鐵捲門，導致毀損，陳姓警員上前喝斥制止，但趙男不聽勸，一旁另名警員見狀拔槍戒備，再次警告趙員退後，但激動的趙男依舊故我，甚至叫囂要警察把槍放下。

▲恆春鎮民代表會主席趙記明為開車衝撞核三廠大門鞠躬道歉 。（圖／民眾提供）

▲衝撞大門後隔天，趙記明出面鞠躬道歉。（圖／民眾提供）

鎮民代表失控舉動引發輿論熱議，趙記明也在隔天出面向社會大眾3度鞠躬道歉，表示「對於撞核三廠大門的事件，請大家不要模仿，這是錯誤的示範，請大家見諒 」。

屏東地檢署偵結，趙男既然身為恆春鎮民代表會主席，本應透過正當法律程序及相關法定職權問政，表達自己意見，但卻選擇用暴力方式衝撞大門，妨礙警方執法，依妨害公務罪起訴。

屏東地院11日作出判決，依違反駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處有期徒刑6月，得易科罰金。對此趙男回應，尊重司法判決，不會再上訴。

12/11 全台詐欺最新數據

最強啦啦隊派對太狂！開賣1分鐘火速完售
快訊／中台禪寺爆性侵！　師兄硬上8次
「95加滿」誤加柴油！　加油站和員工慘了
長輩從醫院回家「8分鐘收8紅單」挨罰8700　鄉代抱不平
虞書欣新戲突遭除名！大動作切割

首波冷氣團將於本週末報到，預計週日（14日）至下週一（15日）清晨全台明顯轉冷。為使第一線執勤員警在低溫中仍能保持溫暖，警友會里港辦事處副主任林錦坤於12日主動捐贈15台電暖器，趕在寒流抵達前替基層同仁提前送暖。這批電暖器將分送至里港分局轄區六鄉里港、九如、鹽埔、高樹、三地門及霧台共10個派出所，協助抵禦寒流來襲。

屏東核三廠火警鎮民代表趙記明開車衝撞

