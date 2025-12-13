　
政治

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

為了解決《財劃法》、年改修法等亂象，總統賴清德將在15日邀立法院、行政院、考試院三院會商，但昨立法院長韓國瑜表示不克出席，傳出理由是需要各黨團授權。對此，綠委吳思瑤今（13日）受訪時表示，過去也舉辦過院際協商，當時韓國瑜也有參加，也沒有什麼先徵求各政黨同意，韓國瑜可能會有難言之隱，也許碰到的難題是被某些政黨勒住了頭，還是希望韓院長出席，這次改成茶敘方式還是韓國瑜建議的，總統的善意已經很清楚。

吳思瑤表示，民眾黨力挺韓國瑜不參加院際協調，認為韓國瑜不該被摸頭，但當今政壇被摸頭最經典畫面應該就是黃國昌。回歸正傳，院際協調是總統依據憲法授權，可以針對院與院之間的爭執召集對話，過去也曾經舉辦過，就是針對總預算案，當時韓國瑜也有參加，並對國家總預算提出一些解方。

吳思瑤舉例，韓國瑜曾經參加過、也曾一起在會議上找出僵局解方，韓國瑜現在說立法院是合議制、不宜參與院際協調，但上一次韓國瑜參加有先徵求各政黨同意嗎？並不需要也沒有這件事情，立法院長是全民院長、跨越黨派，而非只是藍白政黨的院長，並不存在合議制，就讓院長做什麼都要獲得立院各黨同意。

吳思瑤強調，院際協調是憲法授權，不必以小人之心度君子之腹，懇切對話解決院際之間衝突，韓國瑜可能會有難言之隱，也許碰到的難題是被某些政黨勒住了頭，院際協調不會是摸頭，反而是韓國瑜要注意是否被部分政黨勒住了頭。

對於民眾黨反彈，吳思瑤表示，民眾黨不僅不挺院際協調、還要求總統召開政黨對話，民眾黨非常雙標，過去總統也曾經邀請跨政黨國安簡報，要無私跟在野黨領袖分享國安資訊，當時告吹就是因為黃國昌一些個人理由，現在又要求政黨對談，摸頭、刷存在感沒人贏得了黃國昌，反對院際協調恐怕只是他不能容忍沒有自己的畫面。

吳思瑤指出，總統努力溝通聯繫了一段時間的院際協調，尋求解決爭議的方法，努力釋出善意、擲橄欖樹，怎麼藍白都無視總統善意呢？禮拜一還沒到，還是跟韓國瑜喊話，請做全民院長，不要被部分政黨勒住了頭，而且改成茶敘方式還是韓國瑜建議的，總統的善意跟柔軟身段已經很清楚，協調朝野意見團結國家。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德韓國瑜年改院際協調吳思瑤國民黨民眾黨民進黨

