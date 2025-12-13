　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

▲總統賴清德出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

為化解行政、立法僵局，總統賴清德預定下週一上午邀行政院、立法院與考試院院長在總統府國政茶敘。國民黨立委許宇甄質疑，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還是只是政治表演？既然只是走過場，還要喝什麼下午茶？在總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

許宇甄指出，五權分立是為了防止權力過度集中，透過制度性的分權與制衡，維護民主制度的運作，確保政府運作的透明。然而，賴政府上任以來，卻屢屢選擇性解釋法律、選擇性不依法行政。立法院立法通過對地方政府與民眾更為友善的法律，行政部門卻因政治算計與私利考量刻意消極不執行、不編列預算，形同否定立法院決議、違反法律，讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡機制名存實亡，這種行為根本是威權治理再現。

許宇甄質疑，賴清德昨天在與民進黨立委「便當會」後，已經形成一致的政治立場與違憲共識，接著對外宣稱下週一將邀集行政院、立法院、考試院進行院際協調的國政茶會。問題是，結論早已定調，立場也已拍板，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還是只是政治表演？既然只是走過場，還要喝什麼下午茶？在總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

許宇甄進一步質疑，今年二月賴清德才邀集五院進行國政會商，當時立法院長韓國瑜已清楚提醒，立法院是合議制機關，院長並無權單獨代表朝野作出政治承諾，未經黨團授權，最多只能將會商意見轉達給各黨團參考。這樣的會商機制，既無實質決策效力，也缺乏效率，當時已被證明成效有限。如今短短數月內再度重演，是揣著明白裝糊塗，還是刻意複製失敗模式，為後續政治操作與升高對立預作鋪陳？

許宇甄強調，國家治理不是權謀遊戲，更不是靠小聰明與小手段維持權力優勢。真正的領導，來自真誠、尊重與制度自制。當前台灣的困境，在於朝野不信任、高度對立，早成社會撕裂加劇，賴清德若真心為國家著想，應該做的是邀集朝野政黨對話，尋求制度性解方，而不是把院際協調當成連任算計的工具，持續以政治動員與輿論操作，刻意針對、消耗立法院長韓國瑜。

許宇甄呼籲，與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的國是會議，邀集朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為國家找出路。唯有回到民主精神與憲政正軌，才能避免台灣走向權力集中與制度崩壞的危險邊緣。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

政治熱門新聞

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨：佩服！

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

藍營基層也炸鍋　助理費爭議法案寫手曝光

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：影響遠低預期

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

「想想2028總統選舉吧」！　周玉蔻逆風籲政院副署執行停砍年金

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多熱門

相關新聞

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

為解決《財劃法》、年改修法等亂象，總統賴清德將在15日邀立法院、行政院、考試院三院會商，但昨晚間立法院長韓國瑜突表示不克出席，讓總統府感到不解。對此，總統賴清德今（13日）受訪說，希望韓院長能再考慮一下，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

關鍵字：

賴清德韓國瑜國政茶敘國民黨國是會議許宇甄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面