藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

記者杜冠霖／台北報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿，在藍白聯手下，立法院昨（12日）下午三讀修法，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，綠委吳思瑤批評，2017年改上路花了整整一年討論、二三讀程序整整6天，在野黨委員發言更是說好說滿，2025的今天呢？藍白連討論都沒收，只花兩個小時。吳也提到，年改走回頭路就是「劫貧濟富」，基金缺口總是要補，藍白只說政府支付，卻不說財源哪裡來？「大家心知肚明，7000億就是全民買單啦」，慷全民之慨討好特定族群。

昨立法院三讀通過分別修正公、教人員退撫相關法令，銓敘部表示，此舉，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3-4年在134、131年用罄，銓敘部表示，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

吳思瑤表示，反年改表決通過了。雖不意外，但還是讓人無比痛心。這是史上最對不起年輕人的立院，史上最不討論、讓民主破產的國會，一早，立院內年輕國會助理捍衛勞動權，串聯抗議陳玉珍「助理費除罪化」惡法。下午，議場內反年改被強行表決，藍白聯手出賣整個年輕世代，無比諷刺，也無比真實。為了壯大政治利益，藍白選擇背棄世代正義。

吳思瑤指出，2017年改上路，台灣社會花了一整年時間充分對話凝聚共識。而在立院內的討論更沒少過。調閱了2017年改法案表決前的二三讀程序，作為國會多數的民進黨，就算表決會贏，也堅守程序正義，尊重少數黨發聲的機會。2017公、教兩部法案共花整整6天進行二三讀程序，共有272人次立委發言辯論，少數黨可以說飽說滿。

對於修法過程，吳思瑤直言，2025的今天呢？藍白連討論都沒收，只花兩個小時時間，只有14人次可以發言論述。272比14，代表立院的討論大縮水、民主大倒退，雖然知道表決會輸，但負責任的國會議員必須向歷史負責，為下一代發聲。

至於反年改財源如何取得，吳思瑤表示，年改走回頭路就是「劫貧濟富」，基金缺口總是要補，藍白只說政府支付，卻不說財源哪裡來？大家心知肚明，7000億就是全民買單啦，因為藍白也不敢對現職公教提高費率，慷全民之慨討好特定族群，預支未來，債留子孫。

吳思瑤直言，對退休金領得多的族群「錦上添花」，而對領得少的族群置之不理，還再剝一層皮，世代不正義、職業不公平、劫貧來濟富、透支下一代。

