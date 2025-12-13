　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

▲▼陳玉珍呼籲行政院終結追殺式改革，別再以不執行傷尊嚴。（圖／陳玉珍立委辦公室提供）

▲反年改三讀。（圖／陳玉珍立委辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿，在藍白聯手下，立法院昨（12日）下午三讀修法，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，綠委吳思瑤批評，2017年改上路花了整整一年討論、二三讀程序整整6天，在野黨委員發言更是說好說滿，2025的今天呢？藍白連討論都沒收，只花兩個小時。吳也提到，年改走回頭路就是「劫貧濟富」，基金缺口總是要補，藍白只說政府支付，卻不說財源哪裡來？「大家心知肚明，7000億就是全民買單啦」，慷全民之慨討好特定族群。

昨立法院三讀通過分別修正公、教人員退撫相關法令，銓敘部表示，此舉，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3-4年在134、131年用罄，銓敘部表示，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

吳思瑤表示，反年改表決通過了。雖不意外，但還是讓人無比痛心。這是史上最對不起年輕人的立院，史上最不討論、讓民主破產的國會，一早，立院內年輕國會助理捍衛勞動權，串聯抗議陳玉珍「助理費除罪化」惡法。下午，議場內反年改被強行表決，藍白聯手出賣整個年輕世代，無比諷刺，也無比真實。為了壯大政治利益，藍白選擇背棄世代正義。

吳思瑤指出，2017年改上路，台灣社會花了一整年時間充分對話凝聚共識。而在立院內的討論更沒少過。調閱了2017年改法案表決前的二三讀程序，作為國會多數的民進黨，就算表決會贏，也堅守程序正義，尊重少數黨發聲的機會。2017公、教兩部法案共花整整6天進行二三讀程序，共有272人次立委發言辯論，少數黨可以說飽說滿。

對於修法過程，吳思瑤直言，2025的今天呢？藍白連討論都沒收，只花兩個小時時間，只有14人次可以發言論述。272比14，代表立院的討論大縮水、民主大倒退，雖然知道表決會輸，但負責任的國會議員必須向歷史負責，為下一代發聲。

至於反年改財源如何取得，吳思瑤表示，年改走回頭路就是「劫貧濟富」，基金缺口總是要補，藍白只說政府支付，卻不說財源哪裡來？大家心知肚明，7000億就是全民買單啦，因為藍白也不敢對現職公教提高費率，慷全民之慨討好特定族群，預支未來，債留子孫。

吳思瑤直言，對退休金領得多的族群「錦上添花」，而對領得少的族群置之不理，還再剝一層皮，世代不正義、職業不公平、劫貧來濟富、透支下一代。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

辛龍喪妻神隱5年露面！ 　唱自創曲「全是對劉真的思念」

政治熱門新聞

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨：佩服！

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

藍營基層也炸鍋　助理費爭議法案寫手曝光

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：影響遠低預期

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

「想想2028總統選舉吧」！　周玉蔻逆風籲政院副署執行停砍年金

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多熱門

相關新聞

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

藍營爆料，裝修商得標國防部RDX炸藥標案，引發各界議論。對此，國防部昨（12日）回應，RDX購案比照近5年同類購案，對廠商資格採取合法登記證明等3項要求，也要繳納押標金、保證金4123萬。國防部強調，依政府採購法規範公開招標採購，禁得起公開監督、檢視，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後才會辦理付款。

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

「反年改」立院三讀　行政院：倒行逆施！年改7年成果前功盡棄

「反年改」立院三讀　行政院：倒行逆施！年改7年成果前功盡棄

財劃法是否副署　行政院：卓榮泰會以合憲合法的方式處理

財劃法是否副署　行政院：卓榮泰會以合憲合法的方式處理

關鍵字：

年金改革軍公教退撫基金立法院世代正義國民黨民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面