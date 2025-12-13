北市議員選戰／中正萬華藍營新人卡位戰升溫　應曉薇去留牽動布局

▲應曉薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

2026地方大選提前升溫，台北市第五選區（中正、萬華）共有8席議員，現任版圖為國民黨4席、民進黨3席、無黨籍1席。隨民進黨議員吳沛憶轉戰立委成功，綠營留下1席空缺，加上國民黨議員應曉薇因京華城案能否再選成為變數，使得藍營新人紛紛提前跑行程，搶占能見度、爭取布局空間。

中正萬華共有67里，地方人士分析，長期有效票約17萬5000票，藍綠基本盤大致穩定，國民黨約7萬3000票、民進黨約6萬2000票，其餘約3萬票多落在中間選民。既有8席中，尋求連任的包括國民黨吳志剛、郭昭巖、鍾小平；民進黨劉耀仁、洪婉臻；以及無黨籍徐立信。由於「6席現任佔位」的情況相當明顯，新人要切入的空間比較小，使得這一區的競爭一開始就高度緊縮。

台北市黨部主委戴錫欽日前表示，2026議員選舉國民黨目標是「至少守住31席」，每個行政區的席次都不能掉，因此中正萬華這一區的布局格外受到重視。也因如此，應曉薇是否參選，被視為牽動藍營提名的重要關鍵，她的位置若未定，新人排序也會跟著卡住，基層也難以開始做更深入的協調。

地方人士分析藍營新人方面，前北市府副發言人郭音蘭具備黨中央與市府經歷，被視為藍軍「空戰型」戰力，鎖定年輕與網路族群；前空軍副司令張延廷則因戰鬥機飛官、中將背景，被稱為「將軍級新人」，近期已開始在地方徵求看板，把國防與軍事專長轉換成市政問政的能見度。

罷免綠委吳沛憶行動領銜人李孝亮，也正式表態投入議員選戰。曾任國民黨議員曾獻瑩辦公室助理的他，因罷免案受到矚目，近月多次公開喊話「希望更多活水加入中正萬華」，被外界解讀為已在暖身。

▼李孝亮。（圖／記者李毓康攝）



此外，近日討論度最高的則是應曉薇23歲女兒應佳妤。她近期頻頻「代母出征」跑基層，甚至在臉書表態「選與不選都準備好了」。不過，她尚未加入國民黨，又配戴「KP」徽章直播，被外界解讀不排除走無黨籍或尋求其他政黨合作。不過該區民眾黨將推派發言人吳怡萱參選，兩人都瞄準年輕選票，互動備受關注。吳怡萱也回應，「樂見年輕人認同KP理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

張延廷受訪時也坦言，應曉薇是否參選，確實會影響藍營新人是否能順利接棒，中央若能在農曆年前後定案，有助於整體布局更快成形；至於是否要再與民眾黨合作，也將是後續才會出現的討論。

▼應佳妤。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）





地方人士分析，隨著藍營內部人選陸續浮現、白營人選提前卡位，中正萬華將呈現「6位現任＋多名新人搶少數席位」的競爭態勢。藍營能否整合成一個清楚的隊形，民眾黨能否在年輕選票中造成外溢效應，都將影響席次的變化。

該人士也說，整體選情雖然尚未定形，但新人已提前暖身、基層組織已開始活絡，後續各陣營如何調整策略、如何與地方組織磨合，最終都將反映在席次分布上，仍有待進一步觀察。

▼北市2026中正萬華議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

