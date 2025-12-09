　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

記者鄭佩玟／台北報導

萬華艋舺青山宮一年一度的青山王祭持續進行當中，台北市長蔣萬安今（9日）出席「艋舺青山宮暗訪第一日—起轎儀式」，一抵達便向鄉親問好致意。他表示，非常開心來到艋舺與大家結緣，隨著青山宮八將團高亢激昂的喊班聲，恭請青山王爺升壇，一年一度的艋舺青山宮暗訪暨遶境活動也正式揭開序幕。談到萬華地方建設，蔣萬安也指出，萬大線第一期捷運車輛已於去年11月運抵台灣，力拚2027年順利通車。

▲台北市長蔣萬安今參加夜巡暗訪遶境。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安今參加夜巡暗訪遶境。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安提到，自青山王坐鎮萬華以來，不僅庇佑地方發展，更陪伴鄉親度過無數挑戰，是萬華最重要的信仰中心，也是大家的心靈依靠，今年適逢青山宮建宮170週年，祭典活動更是規模盛大、內容豐富。

蔣萬安說，市府將全力支持青山宮盛會，讓文化能量擴散全市，捷運板南線也推出「青山王彩繪列車」及月台燈箱宣傳，共同行銷青山王祭典；今年西門町藝文紅壇規模也再升級，市府並派出「藝閣車」參與大遊行。12月7日更將與青山宮合辦「青山王音樂祭」，並與艋舺商圈合作推出多項優惠，希望帶動地方整體發展。他強調，市府一定全力支持，一起讓艋舺更好，艋舺公園改造工程也已開工，預計明年8月完工；同時第一果菜市場與魚市場改建也正全速推動，為萬華注入新活力。

蔣萬安熱情邀請大家把握接下來三天一同參與，感受艋舺熱鬧滾滾的祭典氛圍，品味在地美食與夜市魅力。他相信在市府與地方共同努力下，萬華的未來一定會更加興盛。最後，蔣萬安也在青山宮前祈願青山王庇佑萬華，讓大家財源廣進、平安健康、事業順遂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

藍推「助理費除罪化」　張博洋痛批：把貪污包裝成制度改革

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

政治熱門新聞

快訊／空中驚魂！空軍F-16飛官G力昏迷急墜　及時甦醒平安降落

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

蔡英文昔最親信機要車禍臥床10年　近日辭世

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

又開後門？陳玉珍提案「讓緩刑犯參選」　綠批：在幫蘇清泉

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章引關注

助理費除罪化！28藍委提議員比照辦理　免核銷「不受貪污罪規範」

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

更多熱門

相關新聞

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

萬華區西園路二段巷內出現一間「超便宜法拍公寓」，23.5坪三拍底價830.5萬元、換算單價僅35.3萬元仍流標，四拍底價降到665.1萬元、換算單價28.3萬元即將執行。但專家點出該物件的貓膩，勸消費者出手前三思。

艋舺青山王祭登場　12/9-11暗訪時間路線曝光

艋舺青山王祭登場　12/9-11暗訪時間路線曝光

萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

關鍵字：

萬華艋舺蔣萬安青山王祭青山宮

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面