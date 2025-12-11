台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

▲萬華車站。（圖／ETtoday資料照）



記者李姿慧／台北報導

歲末時節，台鐵公司首度攜手台北凱達大飯店，在萬華車站大廳舉辦「愛在萬華·聖誕公益市集」，12月12日在萬華車站大廳登場，以「溫暖萬華、公益同行」為主題，結合飯店餐飲、伴手禮、品牌及飯店員工捐物義賣，扣除必要費用後將全額捐贈公益團體。

台鐵公司攜手台北凱達大飯店，12月12日下午1時至6時在萬華車站大廳舉辦「愛在萬華·聖誕公益市集」，首度結合萬華地區的人文底蘊與車站文化特色舉辦市集，以義賣方式募集善款，所得扣除必要成本後，全數捐贈予台北市朝陽社會關懷協會及其他公益團體，用於弱勢家庭扶助及社區照護。

台鐵表示，民眾搭車出站就可參加義賣活動，希望透過活動讓善意擴散至需要協助的族群。

「愛在萬華·聖誕公益市集」活動集結飯店料理、伴手禮、品牌及飯店員工捐贈商品，其中台北凱達大飯店提供多款冬季熱門料理與點心，包括「蔥燒酥」、「檸檬磅蛋糕」、「蘿蔔絲酥餅」等，也於現場供應「鴛鴦炒粉」、「台式肉絲炒麵」及曾獲麻油料理冠軍的「老火甘蔗頭麻油雞料理包」。

飯店員工則捐出全新或近乎全新的用品義賣，延續物品價值。多家企業與萬華店家也響應，包括美津濃、日造酒妝、百錄、KOZI、阿嬤的配方，以及川業肉圓、布田食品、艋舺大豐等，皆提供商品支持公益。

▲台鐵首度攜手凱達大飯店，在萬華車站大廳舉辦「愛在萬華·聖誕公益市集」。（圖／台鐵公司提供）