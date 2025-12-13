北市議員選戰／綠營大安文山留趙怡翔缺　甜美劉品妡搶接棒

▲趙怡翔辦公室執行長劉品妡，外型甜美，有意承接趙怡翔留下的選區。（圖／劉品妡臉書）



記者陶本和／台北報導

面對2026台北市議員選戰，各路選將已緊鑼密鼓在籌備當中，民進黨在第6選區（大安、文山）因趙怡翔請辭，出任國安會副秘書長，綠營釋出一席的空間；除了現任議員簡舒培、王閔生力求連任外，趙怡翔助理劉品妡、前民進黨北市黨部副執行長陳聖文，以及從國民黨跳槽，轉披綠袍的高揚凱等，都有意角逐，呈現5搶4的局面。

台北市第6選區（大安文山），總計有13席市議員，這裡也長期是藍軍的大本營，從2022年選戰結果來看，國民黨就搶佔8席，包括王欣儀、李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、楊植斗、曾獻瑩；而民進黨僅有3席空間，有趙怡翔、王閔生與簡舒培；另外，民眾黨、社民黨，分別由張志豪跟苗博雅各佔1席。

在民進黨方面，由於趙怡翔出任國安會副秘書長，釋出一席的空間。據了解，在該選區民進黨應該還是提名4席，除了簡舒培、王閔生要尋求連任，還有劉品妡、陳聖文與高揚凱新人加入戰局，預計會呈現5搶4的局面。

▲台北市議員簡舒培力拼連任。（資料照／記者林敬旻攝）



▲台北市議員王閔生也尋求連任。（資料照／記者李毓康攝）

一位地方操盤人士受訪表示，泛綠陣營在大安文山，應該是有5席的空間，但因為社民黨的苗博雅的緣故，所以默契上還是提名4席；不過他提到，現階段檯面上2位現任與3位新人之外，還有一位律師詹晉鑒，目前還沒有動作，但未來不排除也會參戰。

另一位地方人士說，詹晉鑒上一次議員選戰時，也是一開始都沒有任何動作，但檯面下一直有在運作，到最後一刻才冒出頭。他認為，今年也很有可能是同樣模式，所以還是不能完全排除他參選的可能性。

在目前檯面上的三位新人部分，地方操盤手表示，由湧言會推派的劉品妡，她過去擔任趙怡翔的助理、辦公室執行長，在趙怡翔確定辭去議員之前，就已經有很長一段時間，會隨趙怡翔在地方上會勘、跑地方行程。他說，劉品妡外型甜美亮眼，一確定趙怡翔交棒給她後，就有一定程度的媒體曝光，在地方上也有討論度跟知名度。

地方人士說，在新人方面，只有劉品妡一位女性，所以她的特質跟票源也可跟陳聖文、高揚凱稍微做出區隔；而同為女性議員的簡舒培，她本身基層實力就夠強，也時常上政論節目，不論地方組織跟空戰，都有堅強實力，確實是難以撼動。

▼陳聖文再次投入大安文山議員選戰 。（圖／陳聖文臉書）



在陳聖文部分，地方人士表示，他是殯葬業二代，背後是英系力挺，在2022年時有贏得初選，只是在大選時落敗。他說，陳的系統在地方上非常吃組織，跟里長間的互動很綿密，這在初選講求組織力量的競爭中確實比較吃香。

值得注意的是，前國民黨議員參選人高揚凱，在這次選戰，是在綠色友誼連線的招手下改披綠袍。高揚凱受訪時說，加入政黨應該是為社會做一些事，但在裡面待久了發現，藍營為了拿到權力，口口聲聲說為了民主，但從國會擴權法案等，發現他們根本沒有在為國家著想，對人民不會有好事，「待久了，我個人對他們沒有信心，他們的反應也沒有要改變」。

不過，由於高揚凱上一屆已參選，他應該具有基本組織力量，但如今轉披綠袍，是否影響流失過去在藍營所累積的支持者？高揚凱表示，原本他也確實擔心，但後來在地方上跑，發現實際情況不同，他到了每一個地方或里，掃街過程中都有遇到藍營的人或支持者，但大家並不會排斥他。他說，大家都知道他的過往，但多半支持者會告訴他，還是以支持「人」為主，認同這個人才是重點。

▼由國民黨轉披綠袍的高揚凱，再次挑戰大安文山議員選戰。（圖／高揚凱臉書）



總體而言，地方操盤手表示，綠營原則上還是搶趙怡翔的那一席，王閔生、簡舒培的基本實力夠雄厚，而劉品妡除了承接趙怡翔所留下來的組織盤實力，其實也是承接現任行政院副秘書長阮昭雄，長年在大安文山深耕的實力，加上外型亮眼，只要繼續勤跑就會有機會。

至於陳聖文跟高揚凱，這位人士說，陳聖文有英系基本實力，上次就已經過初選，經過4年耕耘，要過初選應該不會太難，但在大選上，能否過關就要更努力，英系在選戰策略上應該會喊出聯合競選，但要看其他參選人會不會買單；而高揚凱部分，他認為，綠色友誼連線在地方上佈局，應該也有一定實力，同時也要看高可以搶下多少淺藍或中間選民的支持，但到底具有多少組織實力，可能還要再觀察。

▼北市2026大安文山議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

