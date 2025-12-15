不副署財劃法　卓榮泰加註：立院侵害行政權、違憲重大且明顯

記者陳家祥／台北報導

面對在野黨強勢修《財劃法》，行政院今（15日）召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。卓也特別加註「立法院本次修正《財劃法》過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯」等文字。

卓榮泰說，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，憲法規定，由行政院提出預算、立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬。立法院的修法，明顯違反《憲法》第59條、第70條規範，使得115年度就需要增加舉債2646億，大幅增加政府支出，嚴重侵害其他重大施政項目，侵犯行政院施政決策、提出預算的權力，違反憲法權力分立原則。

▼行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）





卓榮泰說，立法院再修正的《財劃法》沒有經過委員會逐條審查就逕付二讀強行表決，完全不符民主原則。卓提到，115年預算已經制定完備，8月就送到立院審查，卻在程序中，要求行政院是用再修正的財劃法，在歲入無法增加情況下，需要全數舉債支應，舉債額度超過5600億，佔總預算歲出比例17.1%，已違反公債法第五條第7項15%的上限，等同要求行政院違法編列預算。

卓榮泰說，秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念跟絕對忠誠下，稍早已經就總統的令簽，完成他不副署的權力，並加註意見。

卓榮泰說，他加註的意見如下，依《憲法》37條規定，總統依法公布法律需經行政院長副署，而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權、議決權，以形成國家預算秩序。唯立法院本次修正《財劃法》過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護憲法賦予本院之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不與副署，以示對憲法忠誠。

▼行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）