陳亭妃推「四季農漁產」政策　強化制度、科技、外銷三箭齊發

▲陳亭妃提出「四季農・漁產」政策主軸，強調以制度、科技與市場三面向重塑台南農漁業體質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「大台南農漁產品的未來，是鄉親最關心的事。」面對農漁產業劇烈變動與青年返鄉意願低落，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃10日提出「四季農・漁產～展現台南驕傲」政策主軸，強調從制度、科技到市場三面向重建產業韌性，打造更穩定的農漁民生計，讓青農返鄉不再只有熱血，也有底氣。

她指出，農漁民真正的風險不只天災，而是資訊斷層與市場失衡。她主張建立完整農漁業資訊平台，整合氣候、產量、價格、通路等即時資訊，作為投入種植與下漁苗的重要依據，避免量多價跌的惡性循環。她也提到，目前農業部推動的 i-PLANT APP 已能即時紀錄作物生長狀況，但災損通報速度仍需再強化，未來要推動更完整的農漁災損 SOP，加快通報與補助速度，在風災、雨災來襲時，農漁民不再孤立無援。

談到青農返鄉，她直言「關鍵不在口號，而在保障」。她擔任立院經濟委員會召委期間，曾力推農民退休儲金制度修法，要求政府讓勞保與農保能雙向銜接，讓在外工作多年、30至40歲返鄉務農的青年，不會因身分轉換而失去累積的社會保障。「只要制度站在年輕人這一邊，青農自然會願意回來。」

她也認為，農漁產業要翻轉，不能只看生產端，更要打開市場端。她提出以「四季特色」為核心，將農漁業與觀光串聯，結合傳統市場、網路通路、批發零售等新舊管道，加強內銷，同時透過冷鏈與加工場完整串接，提升盛產期的去化能力，讓農漁產品即使產量大也能加工升值，不再只靠低價求售。

她舉例，玉井愛文芒果、七股洋香瓜成功外銷日本，已證明台南農產具備競爭力；面對日本當前「缺米」的長期需求，如何系統性推動台灣優質稻米外銷，是農業升級的重要契機。「外銷不是選項，而是必走之路。」

陳亭妃也回顧，民進黨政府近八年已逐步建立農民「三保一金」制度，包括農民健康保險、農民職災保險、農業保險與農退儲金制度，各項保障涵蓋生育、傷病、喪葬與退休，讓農民能「做得久、老得安心」。她強調，這些制度都是多年來在立法院一條一條爭取而來的成果。

「農漁民不是弱勢，而是台南最重要的根基。」陳亭妃表示，若未來有機會執掌市政，她要做的不是從零開始，而是把制度、科技與市場全面整合，打造一條能讓年輕世代願意投入、讓農漁民放心打拚的產業道路，讓台南農漁業走向更穩、更遠的下一個世代。