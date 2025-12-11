　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨校×跨世代×跨界協力！新北與扶輪3490啟動長期人才培育新模式

▲▼新北市教育局,教育,國際扶輪3490地區,文化,青年,國際。（圖／新北市教育局提供）

▲逾百位扶輪社友與師生參與，教育局長張明文（左9）與扶輪3490地區總監張煥章（左10）共同見證「扶輪之子」啟動。

圖、文／新北市教育局提供

新北市教育局日前（5）日與國際扶輪3490地區共同啟動全國首創「扶輪之子新北家族」計畫，串聯跨校、跨世代與跨領域的專業與資源，打造一條從國小一路延伸到高中的長期陪伴支持網絡。透過教育支持金、品格教育、團隊任務與跨文化體驗，全方位培育具備自信、責任與國際視野的新世代青年。

教育局長張明文表示，陪伴比資助更能改變孩子一生。新北致力推動「長期陪伴式教育扶助」，此次結合國際扶輪70位社友力量，擴大成跨校、跨世代的陪伴模式，未來將陪伴學生長達八年之久，攜手培育具備品格、感恩、領導力的未來人才。

▲▼新北市教育局,教育,國際扶輪3490地區,文化,青年,國際。（圖／新北市教育局提供）

▲教育局長張明文（排1左7）與14校攜手國際扶輪3490地區，共同推動全國首創「扶輪之子新北家族」八年陪伴機制。

教育局說明，「扶輪之子培育計畫」由國際扶輪3490地區總監張煥章發起，號召70位社友投入陪伴服務，共有14所學校、70名具積極態度與潛力的學童參與。張煥章總監表示，真正能改變孩子生命軌跡的，不是單次的資源挹注，而是穩定的關懷與陪伴，這正是扶輪長期強調的「團結行善、永續傳承」精神。

計劃以「家族式陪伴」為核心，從國小五年級一路支持陪伴至高中畢業，除了提供每月教育支持金，減輕家庭負擔，也透過年度家族成長聚會、品格養成活動與團隊任務，引導學童建立自信與責任，學習感恩，並累積跨國、跨文化的視野。未來亦將串接扶輪少年服務團與扶輪青年團，讓孩子在每一個成長階段都有可以依靠的力量。

沙崙國小徐福海校長表示，「扶輪之子新北家族」，提供學生穩定陪伴與學習典範，有助於學童建立自信心與責任感，期盼這些孩子在成長過程中，不只被照亮，更將學會照亮他人，成為下一道溫暖的光。

重陽國小五年級緬甸籍新二代陳同學表示，自己對理財的課非常有興趣，希望能學好理財，以後賺多一點錢孝順父母，也能像Uncle和Aunty一樣，有能力去幫助別人！三多國小五年級高同學則表示，自己能夠由學校推派成為扶輪之子，感到很光榮。聽到國際扶輪張總監的話很感動，希望以後能像他一樣有能力行善，幫助多人。

▲▼新北市教育局,教育,國際扶輪3490地區,文化,青年,國際。（圖／新北市教育局提供）

▲扶輪之子與Uncle、Aunty培育社友共舞互動，以肢體律動建立默契與信任，現場洋溢歡笑。

▲▼新北市教育局,教育,國際扶輪3490地區,文化,青年,國際。（圖／新北市教育局提供）

▲「問題賓果」破冰遊戲互動熱絡，拉近扶輪之子與Uncle、Aunty培育社友的距離。

教育局強調，這項跨界合作展現政府、學校與社會力量的最佳整合，開創教育扶助新典範。未來將持續擴大公私協力，打造更多具延展性的長期支持系統，從品格、視野到學習能力全面紮根，培育新北孩子成為具備永續競爭力的世界級人才。

▲▼新北市教育局,教育,國際扶輪3490地區,文化,青年,國際。（圖／新北市教育局提供）

▲培育社友攜手扶輪之子代表，以愛的宣言承諾未來八年的陪伴與扶持。
 

相關新聞

台南青年兩天走讀×提案工作坊從鹽田踏查到政策解方

台南青年兩天走讀×提案工作坊從鹽田踏查到政策解方

台南市研考會於 6、7日舉辦「台南青委專業提案能力培訓工作坊」，以深化青年參與市政、提升政策建言品質為目標，今年不限青年委員參與，更敞開大門鼓勵對公共事務有興趣的青年加入。

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

百萬獎學金助台南青年衝國際！陳以信推青年局

百萬獎學金助台南青年衝國際！陳以信推青年局

花蓮115年福利規劃出爐　擴大福利新制搶先看

花蓮115年福利規劃出爐　擴大福利新制搶先看

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

