預測南二都柯志恩、謝龍介有贏面　郭正亮再曝屏東變天關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

藍綠白各陣營積極布局2026選舉，前立委郭正亮認為，南二都方面，如果高雄是柯志恩對上邱議瑩、台南是謝龍介對上林俊憲，藍營2人都有贏面，若屏東議長的勢力整合成功，連力拚連任的屏東縣長周春米（民進黨籍）都有可能落選。

▲郭正亮分析藍綠2026選舉中南部地區的布局。（圖／ETtoday資料照）

郭正亮在8日播出的政論節目「大新聞大爆卦」中提到，台中市長部分可能會由國民黨立委江啟臣對上民進黨立委何欣純，但他覺得何欣純要打敗江啟臣難度很高，「民進黨也沒有這樣在算」，此外，現任台中市長盧秀燕的任期要到明年，所以盧現在應該先把地方弄好，確認交棒給江啟臣沒有問題。

至於南二都方面，外界推測，高雄可能會由國民黨立委柯志恩對上民進黨立委賴瑞隆或邱議瑩，台南部分可能由國民黨立委謝龍介對上民進黨立委陳亭妃或林俊憲。

郭正亮認為，南二都還有屏東縣應該明年再來談，畢竟綠營初選還沒有結束，但如果是柯志恩對上邱議瑩、謝龍介對上林俊憲，他覺得藍營2人都存在贏面。

而屏東方面，郭正亮直言，國民黨如果派出立委蘇清泉挑戰力拚連任的民進黨籍周春米，就要看議長那邊的勢力是否能成功整合，若成功，他甚至覺得周春米都有可能落選，但一切還是等到明年再說比較合適。