高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答辯時表示，「台灣有事可能構成日本的『存立危機事態』」，發言引爆中日外交摩擦。如今，在野黨公布的內閣官房文件顯示，這番言論並非事先準備，而是高市首相臨場自行判斷的個人意見。

答辯資料曝光 未包含「存立危機」說法

據《共同社》報導，立憲民主黨參議員辻元清美11日晚間在社群平台X公開內閣官房提供的答辯準備資料，內容並未出現高市後來在國會上提及的「存立危機」字眼，換言之，這番言論極可能是高市首相在現場自行判斷後臨時做出的表態。

這場風波起於11月7日眾議院預算委員會。當時高市面對同為立民黨的岡田克也質詢「台灣有事」問題時，先依照官方準備稿表示，「政府希望有關台灣的問題能透過對話以和平方式解決」，並強調「政府會根據具體情勢，綜合所有資訊後再判斷是否構成存立危機事態」。

然而，隨著問答深入，高市突然補充，「如果使用戰艦，怎麼看都可能成為存立危機事態。」這番即席回應未列入事前準備的資料中。

「首相個人判斷」 非官僚撰寫答辯

辻元在X貼文中指出，「如今已明確顯示，這些發言並非官僚撰寫，而是首相個人的看法。」她透露，岡田在預算委員會會議前已將質詢題目清單交給高市陣營，而她本人事後要求公開政府官員編寫的準備資料，才揭露這項落差。

文件內容僅記載政府的既定立場，例如「希望台灣問題以和平方式解決」，並無提及「存立危機事態」的具體判斷依據。