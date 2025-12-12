Netflix、派拉蒙搶親大戰　川普點名CNN「必須被賣掉」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

Netflix 上周宣布以約 720 億美元（約新台幣 2.24 兆） 收購華納兄弟探索旗下電影、HBO 與 HBO Max 等業務，但不包括有線電視新聞網（CNN）。如今派拉蒙天空之舞殺出搶親，美國總統川普10日放話，無論哪家公司收購華納，「CNN都應該被賣掉。」

川普周三在白宮向記者表示，無論哪家公司收購華納，CNN 的所有權都應該更換，並強調「出售 CNN 勢在必行」，「因為我覺得現在經營CNN的人，要不是腐敗，就是無能。」

根據《華爾街日報》報導，據知情人士透露，最近幾天，川普在私下多次向盟友表示，即使 Netflix 的提案獲准，CNN 也應該被出售或更換新的領導層。這是川普第二次瞄準 CNN。他在前一任期時，司法部曾試圖阻止 AT&T 收購當時 CNN 的母公司時代華納，除非 CNN 被剝離，但最終未能成功。

如今川普對企業交易的干預，使得Netflix與派拉蒙爭搶華納兄弟再添變數。若Netflix收購成功，華納兄弟將依照原先計畫，將 CNN 及其他有線電視網絡分拆成一家名為 Discovery Global 的獨立上市公司。儘管收視率下滑，華納高層仍認為 CNN 是 Discovery Global 至關重要的一部分。

▲Netflix宣布以720億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視與串流業務。（圖／路透）

上周，華納兄弟點頭以720億美元出售旗下製片廠與 HBO Max 串流業務。川普7日隨即表示這項交易「可能有問題」。隔天，派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）便提出每股約 30 美元、總額近 1084 億美元（約台幣3.38兆）的「敵意收購」，目標是整個華納探索集團，其中也包括 CNN 等有線電視網絡。

目前華納、Netflix 和派拉蒙的代表均拒絕對總統有關 CNN 的言論發表評論。不過，無論誰得標，都很可能面臨漫長的監管審查，且隨著川普表態日益鮮明，或許還將承受來自白宮的壓力。

報導指出，大衛・艾里森是川普盟友賴瑞．艾里森之子，他們父子與川普關係密切，先前大衛才訪問華盛頓，承諾日後若獲得對CNN的控制權，將對CNN作出重大改革。親近人士透露，川普對派拉蒙的提案給出正面評價，也認為CNN應由對他和共和黨更友善的人來經營。

儘管川普與Netflix 共同執行長泰德・薩蘭多斯（Ted Sarandos）會面後，態度也有所軟化，在公開和私下場合都對這位媒體讚譽有加。不過，知情人士指出，白宮官員和川普的顧問們，對於 Netflix 平台上一部即將上線、改編自跨性別礦工真實故事的電影感到不滿。