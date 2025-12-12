宏都拉斯大選陷混亂！國會嗆拒認結果　選委會將「重驗15％選票」

▲宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論，政治對立與外部干預疑雲讓局勢越演越烈。選舉委員會宣布將於近日啟動特別驗票程序，重新檢查約15％有異常的選票表；同時，國會常設委員會則揚言拒絕承認結果，並痛批美國總統川普「粗暴干預」，使這場選舉危機升溫。

2773張選票表將重驗 足以翻轉勝負

宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）委員羅培茲—歐索里奧（Cossette Lopez-Osorio）11日接受當地電台訪問時表示，最快12日就會啟動特別驗票程序，目的是釐清計票表中出現的不一致情況。另一名委員歐丘亞（Marlon Ochoa）則透露，若進展順利，三天內可望公布驗票結果。

目前超過99％選票已完成初步統計，保守派「國家黨」（National Party）候選人、首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長阿斯富拉（Nasry Asfura）暫時領先自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）約4萬2千票，執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則落後甚遠。

▲選舉委員會宣布將於近日啟動特別驗票程序，重新檢查約15％有異常的選票表。（圖／路透）



不過，共有2773張開票表（約占總數15％）出現統計異常，票數足以影響最終結果，使政治不確定性再度升高。

國會嗆「拒認結果」 怒指川普干預選舉

宏都拉斯國會常設委員會10日發表聲明，指控這是一場「選舉政變」（electoral coup），並強烈譴責川普（Donald Trump）干預他國民主進程。聲明指出，「我們嚴厲譴責美國總統川普對宏都拉斯選舉的干涉。」

政治分析師薩利納斯（Henry Salinas）表示，若國家選舉委員會三名委員中有兩人於12月30日前未核准結果，國會才有權介入。「目前為止，政府只能試圖醜化整個過程，真正的關鍵仍掌握在選舉委員會手中。」

川普公開挺阿斯富拉 反對派怒轟「選舉被操弄」

選前數日，川普曾在公開場合呼籲宏都拉斯人民投票支持阿斯富拉，甚至警告「若更動他的領先結果，將有『地獄般的代價』（hell to pay）」，他同時宣布，赦免因涉毒品走私與軍火罪在美服刑的國家黨前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。

川普的言論被視為明顯干預，引發自由黨與執政黨LIBRE陣營憤怒。總統卡斯楚（Xiomara Castro）與納斯拉亞皆指控選舉舞弊，數百名身穿紅衣、象徵執政黨的支持者11日湧上首都街頭，高喊「重選！」要求重新投票。

美國呼籲冷靜 要求選舉透明與加速

美洲國家組織（OAS）觀察團呼籲宏都拉斯選委會加速驗票並確保最高透明度，同時強調「CNE必須在不受外界壓力下完成任務」。OAS也警告，不應有任何破壞公共秩序的行動，以免危及選舉的最後階段。

美國政府則表示，正密切關注宏都拉斯的選舉進程，若發現舞弊或違法行為，將「迅速且果斷」回應。