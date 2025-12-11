裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

▲國民黨立委馬文君。（圖／翻攝自Facebook／馬文君）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇10日指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修公司，引起議論。對此，國民黨立委馬文君今（11日）表示，根據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購，首次外購也應該根據採購法規，但國防部卻大開方便之門，更離譜的是，標案竟然還有附加條件，後續近9億的開口合約，不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版。

馬文君表示，敬告顧立雄部長，「如果不是存心對全國百姓說謊，就是你的部屬正在欺瞞你」，關於室內裝修公司竟然取得國防部五億多元炸藥標案一事，顧立雄說該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，這是錯誤的。

馬文君表示，國軍使用的RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購，而根據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。

馬文君指出，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。

馬文君指出，第一「沒有爆藥許可」、第二「沒有處置能力」、第三「非軍品本業」、第四「資本額不足標案十分之一」、第五「首次投標」。光是以上這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。

馬文君直言，這代表什麼，代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓它取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是五億多，是將近十五億元。

馬文君批評，不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。顧部長，「這些你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎」？

▼王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）