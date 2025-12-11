聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

▲花蓮縣政府。（圖／翻攝自Goggle Maps）



【聲明稿】

圖、文／花蓮縣政府提供

針對外界聲稱「花蓮縣政府拒絕編列光復災害經費」一事，本府嚴正澄清，相關指控與事實不符，恐造成社會誤解，特此說明如下：

花蓮縣政府說明，議會所提出的「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等要求，無論名稱為何，皆無法律依據。依主計總處93年解釋函意旨，恐已違反《地方制度法》第40條規定。預算編製及審議程序均有明確法定流程，盼議會回歸法治，共同依法律審議預算。

縣府重申，依《預算法》規定，地方政府面對災害本就可以調整經費及災害準備金因應緊急狀況；後續重建經費，依法定程序提出追加減預算。因此，外界指稱縣府「不編、不願編」災害預算，與事實不符。

此外，縣府每年均依法編列災害準備金，以因應各鄉鎮重大災害；依《地方制度法》及相關規定，在總預算尚未審議通過前，災害準備金與預備金均不得動支。過去各鄉鎮遭遇颱風、地震等災情，均在第一時間仰賴縣府災準金救急，倘若預算持續卡關，將直接影響鄉親權益與公共安全。

截至今（114）年度，災準金已動支9億945萬餘元，其中近7億元用於光復馬太鞍災害，包括：光復鄉等三鄉鎮清淤2億2983萬元、慰助金1億204萬元、農田災害救助4500萬元、光復鄉排水溝清淤3800萬元、災民臨時安置3257萬元。其他災害動支亦包含丹娜絲颱風4540萬元、0403災民安置3540萬元、壽豐及其他鄉鎮康芮清淤3257萬元、各便道搶險1億1290萬元。

花蓮縣政府再次強調，預算籌編有法律明文，災後重建工作更仰賴中央與地方共同分工配合，縣府從未「拒絕編列重建經費」。外界若以不實訊息混淆視聽，不僅無助於災區復原，更恐影響鄉親福祉。縣府呼籲議會回歸法律程序，儘速完成115年度總預算審議，以免延誤災後重建進度，影響受災鄉親權益。