　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

▲▼花蓮縣政府。（圖／翻攝自Goggle Maps）

▲花蓮縣政府。（圖／翻攝自Goggle Maps）

【聲明稿】

圖、文／花蓮縣政府提供

針對外界聲稱「花蓮縣政府拒絕編列光復災害經費」一事，本府嚴正澄清，相關指控與事實不符，恐造成社會誤解，特此說明如下：

花蓮縣政府說明，議會所提出的「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等要求，無論名稱為何，皆無法律依據。依主計總處93年解釋函意旨，恐已違反《地方制度法》第40條規定。預算編製及審議程序均有明確法定流程，盼議會回歸法治，共同依法律審議預算。

縣府重申，依《預算法》規定，地方政府面對災害本就可以調整經費及災害準備金因應緊急狀況；後續重建經費，依法定程序提出追加減預算。因此，外界指稱縣府「不編、不願編」災害預算，與事實不符。

此外，縣府每年均依法編列災害準備金，以因應各鄉鎮重大災害；依《地方制度法》及相關規定，在總預算尚未審議通過前，災害準備金與預備金均不得動支。過去各鄉鎮遭遇颱風、地震等災情，均在第一時間仰賴縣府災準金救急，倘若預算持續卡關，將直接影響鄉親權益與公共安全。

截至今（114）年度，災準金已動支9億945萬餘元，其中近7億元用於光復馬太鞍災害，包括：光復鄉等三鄉鎮清淤2億2983萬元、慰助金1億204萬元、農田災害救助4500萬元、光復鄉排水溝清淤3800萬元、災民臨時安置3257萬元。其他災害動支亦包含丹娜絲颱風4540萬元、0403災民安置3540萬元、壽豐及其他鄉鎮康芮清淤3257萬元、各便道搶險1億1290萬元。

花蓮縣政府再次強調，預算籌編有法律明文，災後重建工作更仰賴中央與地方共同分工配合，縣府從未「拒絕編列重建經費」。外界若以不實訊息混淆視聽，不僅無助於災區復原，更恐影響鄉親福祉。縣府呼籲議會回歸法律程序，儘速完成115年度總預算審議，以免延誤災後重建進度，影響受災鄉親權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

紙風車藝術工程歌仔戲巡演　竹崎親水公園上演「收妖日記」

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

臺14甲線水晶宮路段易低溫結冰　警方公布雪季交通疏導及管制措施

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

紙風車藝術工程歌仔戲巡演　竹崎親水公園上演「收妖日記」

嘉義朴子產業園區攜手消防　強化初期應變能力

臺14甲線水晶宮路段易低溫結冰　警方公布雪季交通疏導及管制措施

豪棋建設陪伊甸長輩手作聖誕花圈　捐機車助偏鄉訪視更到位

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

6款1000元以下交換禮物！帶回紐約最潮香氛潤唇＋護手

永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

更多熱門

相關新聞

點亮光復店家　善心協會捐總值37萬冬夏運動服

點亮光復店家　善心協會捐總值37萬冬夏運動服

新竹市安安光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元，幫助災後學童獲得完善生活物資支持。於今(10)日上午在花蓮縣府大簡報室舉行捐贈儀式，由縣長徐榛蔚親自頒發感謝狀，教育處代理副處長白鴻儀、社會處救助科郭育誠科長也出席見證，感謝協會及志工團隊實際行動守護花蓮孩童。

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

王建煊募集善款+物資　支持光復災後老人照護

王建煊募集善款+物資　支持光復災後老人照護

台鐵調車員摔車外再挨撞　手臂遭輾爆血亡

台鐵調車員摔車外再挨撞　手臂遭輾爆血亡

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

關鍵字：

花蓮光復災害經費聲明花蓮縣政府

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面