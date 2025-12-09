公共運輸破18億人次　交通部揭淨零成果：電動大客車普及率4成

▲交通部舉辦「共享綠運輸 淨零旗艦行」行動論壇。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（9）日舉行「共享綠運輸 淨零旗艦行」行動論壇，交通部指出，國內電動大客車普及率已達4成，公共運輸載客量破18億人次、成長4成，公共自行車成長也超過95%，未來將持續透過減碳旗艦計畫強化減碳力道。

交通部舉辦「共享綠運輸 淨零旗艦行」論壇，說明推動現況、成果與未來挑戰，並透過交流議題與綜合討論，廣徵意見作為後續推動策略與措施之參考，作為未來政策推動內容和基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部也說明近年推動成果，包括電動大客車共計4261輛，普及率40.8%，已達35%目標，交通部已輔導國內5家業者開發9車型國產電動大客車，未來持續推出符合公路與國道客運使用需求的電動大客車與低地板電動中巴。

在建構電動車充電服務方面，交通部表示，全國公共充電槍已達1萬3482槍，車樁比8.8：1、快充車樁比35：1，雙雙優於歐盟建議值。另西部幹線「國道充電路網全面上線」，於全國15處國道服務區、東草屯休息站均已設有快充站，東部於台9線公路及緊臨台鐵車站，已設有9個站點共計19槍公共充電樁。

公共運輸使用量則呈現強勁回升，交通部表示，公共運輸載客運輸總量約18.09億人次，較111年同期成長40.1%；公共自行車更大增95%以上。TPASS月票加值累計至今年10月底已突破1913萬人次；今年推出的TPASS 2.0已有6.2萬張票卡達成回饋資格，每月回饋金額突破545萬元，12月起上線的TPASS 2.0+則強化跨生活圈通勤族使用國道客運的誘因，盼進一步引導民眾轉向公共運輸。

為邁向我國2030年國家自定貢獻(NDC)目標，交通部也規劃「減碳旗艦行動」，首先在商用車領域，電動化不再侷限公車，而是擴大至電動商用小客車、電動大小貨車、電動三輪物流機車與氫燃料電池大客車等多元車型，並跨部會合作展開示範與導入，提升整體運輸部門的減碳效益。

航空部分，交通部遵循國際民航組織(ICAO)的減碳策略，推動永續航空燃油(SAF)。今年4月三大航空公司分別在三座機場完成SAF的運用；並在經濟部、國家原能院、中油及台塑共同投入下，持續研發多元料源，建立穩定的SAF供應鏈，強化我國航空國際競爭力。

海運方面，交通部航港局比照SAF作法成立替代燃料工作平台，與經濟部、港務公司、中油等單位合作，從生質燃料起步，逐步推進至氨、氫等下一代燃料的布局，並提出涵蓋船舶建造、岸電建設、航港減碳設備與船員IGF Code訓練的完整「海運低碳藍圖」，打造從船舶到港口的全鏈減碳生態系。

交通部表示，推動我國運輸部門減碳進程，除了公部門政策宣示推廣外，產業供給端及使用者需求端的行為轉變更為重要且有效。交通部將持續與經濟部、環境部、各地方政府等部會推動相關減碳行動計畫，共同邁向運輸部門淨零轉型。