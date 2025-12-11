　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署11日在台南官田舉辦「2025年度就業服務志工會員大會」，聚集轄內各就業中心志工，回顧年度服務成果並展望未來方向。

成立逾20年的志工隊，是就業服務前線不可或缺的支援力量，長期協助民眾申辦失業給付、填寫資料、查詢職缺與服務引導，提升前台運作效率，也在求職者最需要支持時，提供溫暖陪伴。

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次大會除了表揚資深志工、志工幹部及團體績效，也正式啟動「移工議題特殊訓練課程」。因應雲嘉南地區多元勞動力及移工人數增加，課程涵蓋移工相關法規、常見案件處理、跨機關協作流程與翻譯資源串接，協助志工快速辨識問題並提供初步指引，再由專業人員接力，使服務更完整、友善。分署表示，受訓志工將成為前台不可或缺的支援力量，應對移工換工及雇主諮詢需求。

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

資深志工陳滿足服務滿25年，2000年加入虎尾就業中心志工分隊，長年陪伴求職民眾走過不安與挫折。她回憶，一名中年求職者因長期失業神情慌亂，連申請程序都不清楚，她耐心協助整理文件、引導流程，最終順利媒合工作。陳滿足說：「看到他重新站起來，那份真摯的感謝，就是我持續服務的力量。」這段經歷凸顯志工隊在情緒安定與心靈支持上的不可替代性。

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

團體績效獎由台南就業中心志工分隊獲得，全年服務量居轄區之冠。志工蕭梅鈴分享，一名急於申請失業給付的民眾因壓力過大反覆出錯，她除了校對資料，也安撫情緒，使流程順利完成。她說：「民眾慌亂時，我能成為讓他安心的人，就是我持續投入的原因。」蕭梅鈴鼓勵新志工以同理與耐心為服務核心，「給別人溫暖，也會讓自己得到力量」。

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，志工是就業服務的重要夥伴，協助維持前台品質，讓同仁專注個案輔導。隨著勞動力結構改變，志工服務也必須升級，未來分署將持續導入新訓練、擴增服務量能，使志工從傳統求職引導延伸至支援移工等多元族群。「我們正在翻開服務新版圖，希望志工在新興勞動力議題上發揮更大影響力。」曾秋瑾強調，期盼在志工隊、就業中心與分署共同努力下，就業服務更全面、更具溫度，也更能回應在地勞動者需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」　私下真實互動全被拍
快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　頭顱破裂慘死
獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議
曾豪駒赴MLB談徵召細節　經典賽43人名單「全員點頭」
賴佩霞女婿「換心失敗」逝世！　她憤怒哽咽：這麼好的年輕人
政院拍板人工生殖法　對象擴大女性同婚、單身婦女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

屏東94歲嬤推輪椅外出訪友迷路　潮州警即刻尋人護送返家

淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

花蓮跨年演唱驚喜嘉賓出爐　《七龍珠》片尾曲原唱首登跨年舞台

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身　理由多元引關注

勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

屏東94歲嬤推輪椅外出訪友迷路　潮州警即刻尋人護送返家

淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

花蓮跨年演唱驚喜嘉賓出爐　《七龍珠》片尾曲原唱首登跨年舞台

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身　理由多元引關注

勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

你是否擁有最迷人的「高價值感」？戀愛、友情都能長久走下去秘訣

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

《GTA 6》開除31名員工驚動英國首相　「深感憂慮」立即啟動調查

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

Key捲入「打針阿姨」風波！　《我獨》粉絲齊發聲明要求親自釋疑

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

【地基太穩惹】柯基睡覺也能表演　手舉高被偷放碗竟不會掉！

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

更多熱門

相關新聞

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

去一趟中壢市區，不少人自嘲像極了外國人！一名網友直呼，中壢街頭宛如小東南亞，更誇張形容「中壢市區已經沒有台灣人了！」文章引發網友討論，中壢經濟靠他們撐起，金飾店與雜貨店生意超旺，也讓街區變得多元熱鬧。有人呼籲別歧視，「沒有他們，台灣很多產業會倒」。

基隆深化移工法令認知　休閒結合宣導成效佳

基隆深化移工法令認知　休閒結合宣導成效佳

結合愛與科技的處方箋　慈濟人醫會義診30年

結合愛與科技的處方箋　慈濟人醫會義診30年

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

東港人權派對大爆滿　警進場助移工「反詐+防販運」

東港人權派對大爆滿　警進場助移工「反詐+防販運」

關鍵字：

志工隊移工友善跨國就業服務

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

說話不算話星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面