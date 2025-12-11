勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

▲雲嘉南分署舉辦年度志工會員大會，邀集轄內志工回顧成果並展望服務新方向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署11日在台南官田舉辦「2025年度就業服務志工會員大會」，聚集轄內各就業中心志工，回顧年度服務成果並展望未來方向。

成立逾20年的志工隊，是就業服務前線不可或缺的支援力量，長期協助民眾申辦失業給付、填寫資料、查詢職缺與服務引導，提升前台運作效率，也在求職者最需要支持時，提供溫暖陪伴。

本次大會除了表揚資深志工、志工幹部及團體績效，也正式啟動「移工議題特殊訓練課程」。因應雲嘉南地區多元勞動力及移工人數增加，課程涵蓋移工相關法規、常見案件處理、跨機關協作流程與翻譯資源串接，協助志工快速辨識問題並提供初步指引，再由專業人員接力，使服務更完整、友善。分署表示，受訓志工將成為前台不可或缺的支援力量，應對移工換工及雇主諮詢需求。

資深志工陳滿足服務滿25年，2000年加入虎尾就業中心志工分隊，長年陪伴求職民眾走過不安與挫折。她回憶，一名中年求職者因長期失業神情慌亂，連申請程序都不清楚，她耐心協助整理文件、引導流程，最終順利媒合工作。陳滿足說：「看到他重新站起來，那份真摯的感謝，就是我持續服務的力量。」這段經歷凸顯志工隊在情緒安定與心靈支持上的不可替代性。

團體績效獎由台南就業中心志工分隊獲得，全年服務量居轄區之冠。志工蕭梅鈴分享，一名急於申請失業給付的民眾因壓力過大反覆出錯，她除了校對資料，也安撫情緒，使流程順利完成。她說：「民眾慌亂時，我能成為讓他安心的人，就是我持續投入的原因。」蕭梅鈴鼓勵新志工以同理與耐心為服務核心，「給別人溫暖，也會讓自己得到力量」。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，志工是就業服務的重要夥伴，協助維持前台品質，讓同仁專注個案輔導。隨著勞動力結構改變，志工服務也必須升級，未來分署將持續導入新訓練、擴增服務量能，使志工從傳統求職引導延伸至支援移工等多元族群。「我們正在翻開服務新版圖，希望志工在新興勞動力議題上發揮更大影響力。」曾秋瑾強調，期盼在志工隊、就業中心與分署共同努力下，就業服務更全面、更具溫度，也更能回應在地勞動者需求。