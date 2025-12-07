　
地方焦點

基隆市府深化移工法令認知　休閒結合宣導成效亮眼

▲基隆市府深化移工法令認知。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆打造友善城市辦理「移工休閒活動暨法令宣導」，提升法令認知與多元交流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會處近期辦理「移工休閒活動暨法令宣導」，以輕鬆互動的方式協助移工及外籍學生掌握在臺生活與工作的重要法規，並透過交流活動增進跨文化理解。活動共吸引115名學員參與，內容兼具教育性與實用性，展現市府推動友善、多元城市環境的積極作為。

社會處表示，本次活動旨在強化移工與外籍學生對生活與工作相關法令的正確認知，課程涵蓋勞動權益、日常安全、在臺資源與求助管道等重點議題。以輕鬆、易懂的互動方式進行，使參與者在友善的氛圍中獲得實用資訊，提升自我保護能力。

▲基隆市府深化移工法令認知。（圖／記者郭世賢翻攝）

參與學員背景多元，包括製造業移工、家庭看護移工及外籍學生等。法令宣導內容以簡明方式呈現，針對證件保管、詐騙防制、工作安全及申訴程序等常見問題逐一說明。現場交流熱絡，學員透過提問與搶答展現高度參與度，顯示此類資訊對其日常生活的重要性。

社會處長楊玉欣表示，市府將持續以多元活動與宣導措施協助外籍移工與學生掌握正確資訊，同時提供情緒紓壓與人際互動的機會，協助其在地建立穩定的生活支持。市府以提升權益保障與促進社會融合為核心，致力營造更安心、友善與包容的城市環境。

►基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

►基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

全台3縣市明起停水！「最快跨夜就沒水可用」時間區域一次看
醫警告「生肉不要洗」！　恐引發敗血症
快訊／賴瑞隆與受害女童母親見面　當面道歉！

結合愛與科技的處方箋　慈濟人醫會義診30年

結合愛與科技的處方箋　慈濟人醫會義診30年

慈濟人醫會投入義診近三十年，12月4日在台灣醫療科技展現場，參與義診超過二十餘年的黃祥麟醫師及謝金龍醫師前來分享義診點滴。

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！

國光客運保修廠亂排廢水　基市府重罰100萬

國光客運保修廠亂排廢水　基市府重罰100萬

基隆立發168號翻覆27天　發現船員遺體

基隆立發168號翻覆27天　發現船員遺體

基隆移工法令宣導多元文化社會融合

