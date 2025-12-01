東港人權派對大爆滿　警進場助移工「反詐+防販運一次學」

▲東港警分局到「2025人權無國界，感恩歡聚會」現場打詐、交安宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港區漁會舉辦「2025人權無國界，感恩歡聚會」活動，邀集多個單位共襄盛舉，現場結合移工、民眾交流與人權教育。東港警分局也到場宣導反詐騙與防制人口販運，提醒記住「不信、不理、不轉帳」，保護自身財產。並同步提供反酒駕及電動二輪車新制等交通安全資訊，藉由面對面交流讓最新法規更容易被理解與接受。

東港區漁會日前舉辦「2025人權無國界，感恩歡聚會」，於日前下午1時至晚間9時熱鬧展開。活動由農業部漁業署、屏東縣海洋及漁業事務管理所、臺灣鮪延繩釣協會等多單位共同參與，吸引大批民眾與移工到場感受節慶氛圍。

東港警分局於現場設置宣導攤位，推廣防制人口販運理念，強調「反剝削、反奴役、禁止人口販運、捍衛人權」。同時向民眾與移工朋友宣導反詐三原則「不信、不理、不轉帳」，提醒提升警覺，避免落入詐騙陷阱；並提供反酒駕與電動二輪車新制等交通安全資訊。

東港警分局表示，透過面對面接觸方式，能讓民眾立即詢問、即時獲得法令資訊，不僅有效傳遞最新政策，也拉近警方與民眾、移工之間的距離。分局期望透過多面向宣導，共同打造更安全、友善的人權與交通環境。