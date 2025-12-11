美國防部稱無力保台　國民黨團：1.25兆軍購買的是心酸？

▲國民黨立法院黨團召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，首席副書記長林沛祥、立委賴士葆、徐巧芯出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

紐約時報8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，美國已無力保台，先進武器會在抵台前被陸摧毀。國民黨團今（11日）召開記者會指出，請賴清德總統到國會針對1.25兆元國防特別預算報告，告訴人民1.25兆元國防預算，到底買什麼武器？是否真正具備戰力保存能力？還是軍購只是買心酸？

國民黨團強調，「優勢簡報」不是假消息，也不是危言聳聽，而是一記嚴厲的國安警鐘，真正的國家安全，不能被口號壟斷，唯有面對真相、調整戰略、補強自身。台灣要安全，就必須自立自強，先進武器要買得到，也要運得到，更要軍工技術必須回到台灣，能夠產得出來，台灣才有和平的可能。同時國民黨團也認為，兩岸應立即恢復溝通管道，降低誤判風險；這不是投降，而是務實地保全台灣人民生命財產的安全。

藍委林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，賴政府是否還押注「美軍一定會來」？根據「優勢簡報」都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，賴政府口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？其次，1.25兆高額國防特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，賴政府編列上兆國防預算，到底有多少真正能用得上？

林沛祥表示，賴政府缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在「單邊押寶」的危險上，美國強軍事為了避免戰爭，但從蔡政府到賴政府，逐步切斷兩岸溝通管道、拒絕接觸，片面升高風險；真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。

藍委賴士葆認為，具有公信力的美國紐約時報刊出「美國無力保台」的社論，這代表何種意義？意向如何？川普政府的目的，是要台灣付出更多軍購錢，滿足美國要賣的武器。另一個值得觀察的是，川普總痛到目前為止，從來沒有說過「如果台灣有事，就是美國有事」，直白地說，台灣有事，美國會出兵保台；但在拜登政府時期，則多次明確表達將會保衛台灣。

賴士葆指出，川普總統一直要向中共領導人習近平示好，期待明年四月川習會能順利進行，替自己在中國政策上能夠加分。川普總統上任後的對中政策，不同於過去幾任美國總統，川普不再扮演世界警察腳色，是願意專注「美國再偉大」，其他國家的事要自己去解決，基本上是不再干預。

賴士葆表示，賴政府編列1.25兆元國防特別預算，弔詭的是，過去是美國告知要出售武器先，我們再編列相關預算購買，這次卻未獲知美國要賣何種武器，我們卻要先編預算，等於是開一張空頭支票給美國。賴士葆認為，這完全受制於人，國民黨團當然會要求賴清德總統，必須到國會進行報告，賴士葆個人建議可比照前總統李登輝在國民大會「統問統答」模式，就看賴清德願不願意面對國會了。

賴士葆提到，AIT處長谷立言說，「他很願意回答立委們的各種問題。」谷立言同時也提到，「理想終局是兩岸透過對話，尋求雙方可接受的解決方案……」換言之，美方也認為台灣一方面備戰，也要避戰，避戰最好的方式就是兩岸對話、交流。但民進黨政府只押單邊封鎖對話，將大陸視為境外敵對勢力，兩岸交流並不等於投降，唯有降低敵意，才能避免戰爭。

