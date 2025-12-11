藍委控裝潢公司得標炸藥採購　綠營：公司營業項目可多達百項

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委王鴻薇10日指出，一家名為「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的海掃更炸藥招標採購案，質疑這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防部長顧立雄今（11日）澄清，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，就可以履約。民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，一個公司的營業項目可多達百項，只要廠商具備相關火藥資格，來應標，就算廠商其他營業登記可以做裝潢，也沒有影響，請王鴻薇不要魚目混珠。

對於王鴻薇指控，顧立雄表示，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

鍾佳濱表示，王鴻薇經常炒作，以為大家不曉得商業設備運作，政府採購只要符合標案資格廠商都可以，廠商資格包含機關所需要內容，但廠商也會有其他營業項目，一個公司的營業項目可多達百項，他可以用A項資格應招標、也可以用B項資格做民間工程，兩者沒有衝突。

鍾佳濱說明，王鴻薇指控能做A的廠商怎麼能做B，其實就是沒有去看，該公司營業項目只要有A有B，要應國防部A工程還是民間B工程都可以，國防部這些相關軍購，只要廠商具備相關火藥資格，來應標，就算廠商其他營業登記可以做裝潢，也沒有影響，請王鴻薇不要魚目混珠。