酒駕3犯男欠繳18萬「存款剩275元」　1年新屋被查封急繳清

記者黃翊婷／綜合報導

37歲男子阿哲（化名）去年9月間因第3次酒駕被查獲，挨罰18萬元，但他沒有繳納罰鍰。案件移交行政執行署桃園分署處理，經查發現阿哲存款僅275元，不過，他去年剛買了一間公寓，於是決定依法查封，他這才出面表明願意分期繳納罰鍰，並在繳清罰鍰後保住房產。

▲阿哲酒駕欠繳18萬元罰鍰，購入將近1年的公寓差點被查封。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

桃園分署表示，阿哲去年9月間騎車行經台北市北投區大度路三段一帶，被警方攔檢抓包酒駕，由於他是10年內被查獲3次酒駕，因而挨罰18萬元。然而，阿哲並未繳納罰鍰，案件便在今年3月移送至桃園分署執行。

桃園分署經調查後發現，阿哲被扣押的金融機構存款僅275元，但他今年初才在桃園買了一間公寓，於是立刻依法查封。阿哲收到查封通知之後，馬上向桃園分署表明願意分期繳納罰鍰，並自今年5月起分8期繳清，這才成功保住房產。

桃園分署提醒，民眾收到罰單務必在期限內繳納欠款，以免欠款移送執行，讓財產遭到扣押，甚至落入拍賣動產、不動產的地步，反而得不償失；此外，若義務人有意願接受酒癮治療，分署可以提供相關資源轉介，幫助義務人獲得適當的輔導與協助。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。