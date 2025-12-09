　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞死醫科高材生！法官問：有要道歉嗎　惡男沉默主播爸憤離席

▲▼主播兒遭撞死。（圖／陳姓主播提供）

▲高醫大陳姓學生認真實習又兼職外送賺生活費，結果遭酒駕惡男撞死。（圖／陳姓主播提供）

記者許權毅／台中報導

就讀高醫大的陳姓高材生今年3月遭酒駕惡徒吳叡旻駕車撞死，案件今日下午審結，預計明日上午評議後宣判。審判長於審理最後詢問吳，有無意願道歉？沒想到吳男一時語塞，陳姓主播也不想聽見任何道歉，直接離席走出法庭。檢方具體求刑10年至11年6月，全案將於明天宣判。

今年3月8日凌晨，陳姓高醫大高材生因為實習而到台中生活，努力的他半夜還跑外送賺取生活費，結果騎車行經西屯區時，遭一名無駕、酒駕、超速、闖紅燈的吳男駕車猛力撞上，陳生傷重死亡，吳男還肇事逃逸，最後自行跑到派出所投案。案件經由中檢起訴，台中地院國民法庭昨日與今日審理，預計明日上午評議後宣判。

▲▼陳姓主播兒子遭撞死。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓主播今日下午披上兒子的白袍，在法庭上發聲。（圖／記者許權毅攝）

死者陳男父親任職於某電視台主播，今日下午披上兒子的白袍，用2千多字淚訴與兒子相處過程、吳男惡劣之處，要法院能夠重判吳叡旻。

今日下午科刑辯論，檢方指出因為無完全相符的類似判例，「合議庭的裁判，就是未來的典範」，強調酒駕零容忍是社會共同的底線，具體求刑酒駕致死8年至9年6月、肇逃致死4年至5年6月，合併刑10年至11年6月。

吳的律師則說，吳是在警方「還沒鎖定特定對象」前主動自首，且吳於事發後內心慌恐不安，雖肇逃觀感不好，但是有請人去現場查看死者狀況，犯下大錯也不是每個人都能勇於面對，以不相關前科加重此案刑期，是大法官認為的刑罰過苛。希望酒駕致死罪部分判刑6年4月、肇逃致死部分判刑1年2月，兩罪合併執行7年。

▲吳到審理結束前，都沒跟陳父說一句道歉。（圖／ETtoday資料照）

審判長劉柏駿於審理終結前再詢問吳男，是否有話要說？或是有無要跟陳男家屬道歉？畢竟陳家律師都說，認為吳男沒有「正眼看過陳父」。不料吳男一時也講不出來，還得劉柏駿不斷試問意見，而陳父直接離席走出法庭，不願再聽到相關內容。

吳後來才說，自己不是故意的，是貪圖一時方便酒駕開車，自己知道錯了，入監會好反省，彌補過錯，「希望法官給我悔過機會，從輕量刑」。但吳最後也並未當庭致歉，國民法官預計明日上午9點開始評議，預計12點以前宣判。

12/07 全台詐欺最新數據

台中高材生死亡車禍酒駕道歉宣判求刑

