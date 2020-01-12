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9歲男孩屁屁癢到睡不著！　脫褲10多隻白色蟲蟲「衝出菊花」瘋狂蠕動

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▲蟯蟲貼片檢查是許多人小時後的惡夢。（圖／翻攝爆笑公社）

▲蟯蟲貼片檢查是許多人小時後的惡夢。（圖／翻攝爆笑公社）

記者劉亭／綜合報導

大陸大連一名9歲男童從元旦開始，每次睡覺到深夜屁股就會感到不舒服，有時刺刺痛痛的，有時是刺刺癢癢的，忍了好幾天之後才告訴媽媽，結果到醫院一看，肛門有10多條白色蟲子，正在往外爬出來。

根據「半島晨報」報導，鵬鵬（化名）原本身體很健康，直到元旦前後開始，屁股開始出現不適，事發當晚肛門附近又痛又癢，難過得都睡不著覺，才把事情告訴爸媽。

鵬鵬媽媽趕緊連夜帶著鵬鵬到醫院，醫生缸診時看到，在男孩的肛門口有10多條蟲子，正往外蠕動爬出，蟲子常約1.5釐米。鵬鵬媽媽看到嚇壞，「怎麼會有這麼多蟲子，它們是從哪來的？」

醫生診斷鵬鵬被蟯蟲感染了，屬於一種寄生蟲，目前比較罕見。患上蟯蟲病後，在蟲體移行至肛門及會陰處產卵時，可引起局部濕疹及奇癢，常因搔破局部導致發炎。蟯蟲的生命週期只有1-2個月，不經治療也可自愈，但蟯蟲發育過程簡單，兒童容易重複感染，因此預防再感染是關鍵。

▲蟯蟲貼片使用教學。（圖／翻攝自台安醫院衛教單）

▲蟯蟲貼片使用教學。（圖／翻攝自台安醫院衛教單）

醫生說，感染性蟲卵通過各種方式經口進入人體，蟲卵在消化液的作用下，發育成成蟲，約需1-2個月。蟯蟲在肛門周圍皮膚的適當溫度和濕度條件下，經6小時左右即可發育成為含有成熟幼蟲的感染性蟲卵。」

蟯蟲可以爬至女孩的尿道口刺激局部，引起尿頻、尿痛等症狀，也可引起陰道炎。另外，由於蟯蟲對腸壁的刺激和輕度損害，患兒可能出現食欲不振、噁心、嘔吐，甚至腹痛腹瀉。患兒還伴有煩躁不安、失眠、夜驚、夜間磨牙、遺尿等症狀。如果長期得不到治療，對小兒的身體及智力發育均有影響。

蟯蟲又叫白線蟲，是一種短而細的白色小蟲。分為雌雄，雌蟲較大約8-13毫米，雄蟲2-5毫米，一般寄生於盲腸、結腸及回腸下端，有時也可以上行到胃、食道等處。它的頭翼附著在腸粘膜，以腸腔內容物、組織或血液為食。交配後，雄蟲立即死亡，一條雌蟲含約5000～17000個蟲卵。

其實蟯蟲在台灣也曾經流行，所以許多6、7年級生小時後都曾經歷過「蟯蟲貼片」檢查，老師會一人一人發下一張透明貼片，讓大家回家對著肛門貼好，再送回來檢驗，若檢查出有的人會被廣播叫走，但每每會被同學取笑，因此許多人甚至用許多怪招避免檢查。
 

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