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親子

吃手、咬指甲是高危險群？　談談蟯蟲檢查的兩三事！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當孩子從親師資料夾，拿出那透明小貼紙的時候，媽媽我不禁露出了詭異的笑容：「終於到了這一天，要做蟯蟲檢查啦！」

猶記得，30多年前，剛上小一的我，某天早上被手持一張牛皮卡片的母親抓著，猛然脫了褲子就往屁股戳，她沒有事先說明就突如其來，我當然不知所措，更無法好好配合，只見母親怎麼沾都兩側的肉被夾住，遲遲無法沾到肛門口，氣急急的樣子，讓我從此對蟯蟲檢查產生了奇怪的陰影啊！

我得承認，孩子上小一沒多久，我默默想起「應該快要做蟯蟲檢查了吧？」這次竟然有點期待的感覺（驚？！）一來想知道，小孩會不會跟我當年一樣囧臉、沾不到，二來也想做點心理舒緩的實驗，於是，知道要替孩子沾之前，便提前2天做了心理建設，包括「為什麼要拿貼紙黏屁股呢？又要怎樣配合，才能快速解決？」

我跟孩子解釋，蟯蟲是一種白色的寄生蟲，因為形狀細長，所以又稱「針狀蟲」，牠會待在大腸、小腸、直腸，靠食物殘渣跟人體血液存活，晚上的時候，蟯蟲會從腸子出來，跑到肛門附近周圍產卵，所以得到蟯蟲的患者，肛門會覺得癢癢的。

根據研究指出，3歲到7歲的兒童，因為吃手、咬指甲等衛生習慣不好，所以是患蟯蟲的高危險群，而「蟯蟲檢查」就是利用貼紙的黏性，在起床後、尚未如廁前，用檢查紙在肛門口沾黏數次，把蟲卵採集下來，再交給專業人員進實驗室尋找蟲卵。

蟯蟲跟環境大有關係，牠會經由飲食、灰塵、物品接觸來傳播，衛生條件越差，得到蟯蟲的機率就越高，但其實台灣近二十年來，因為衛生環境跟衛教做得好，患蟯蟲的比例已經很低了，現在做蟯蟲檢查就是例行公事，不用太恐慌，若是真的需要複檢、治療，也只要二次投藥就好。

等孩子聽過蟯蟲檢查的由來後，他們將理解為什麼大人要把貼紙黏向自己的肛門，知道這是採集行為後，就比較不容易害怕，也更能配合張開臀部，讓大人快速採到樣本，我得說，我採我小孩的，比我媽採我的經驗要好太多了（笑）

另外，雖然現在普遍患病的機率不高，但家長還是要注意環境衛生，像蟯蟲怕曬太陽，所以我們要經常讓室內通風，把孩子接觸到的寢具、衣服，常拿去日曬殺個菌，內衣褲更不要不洗就重複穿，玩具也別忘了勤消毒，更重要的是，注意孩子的衛生自保意識，協助他們改掉吃手、咬指甲、抓屁屁的習慣。

最後，講個冷知識，您知道嗎？小學用的蟯蟲檢驗紙，其實全台沒有統一，所以新北市採用全透明的兩日貼紙，但台北市政府用的是牛皮材質、中間有透明貼紙的卡片，很妙吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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