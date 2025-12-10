路透：美警告ICC「若查川普就制裁」　盟友已被通知

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國與國際刑事法院（ICC）關係近日再度緊張。據《路透社》獨家報導，一名川普政府高層官員透露，華府已要求ICC修改創立文件《羅馬規約》，確保法院未來不會對美國總統川普及其高層官員展開調查，否則將面臨美方新一輪制裁。

據了解，美方此次向ICC提出的要求共有三項，包括確保不追究川普及政府高層責任、撤銷針對以色列領袖在加薩戰爭中的調查、以及正式終止對美軍在阿富汗行動的早期調查。若ICC拒絕，美國不排除擴大制裁名單，甚至可能直接制裁整個法院機構，形同大幅升級對ICC的施壓。

報導指出，美國並非《羅馬規約》締約國，但長期批評ICC侵犯美國主權。該匿名官員表示，美方已將要求傳達給部分成員國，包括美國盟友，並告知ICC。由於修改規約需取得三分之二成員國支持，過程勢必漫長且充滿阻力。

ICC近年多項案件引發美國與其立場衝突，包括去年11月對以色列總理尼坦雅胡、前國防部長葛朗特與哈瑪斯軍事首領馬士禮發出戰爭罪逮捕令；另2020年也曾啟動對阿富汗戰爭的調查，其範圍包含美軍行動，雖然自2021年起被淡化，但並未正式結案。

為逼迫ICC退讓，美國今年稍早已制裁9名法院官員，包括法官與檢察官，但迄今仍未對ICC機構本身出手。若美方全面制裁法院，可能衝擊其支付薪資、金融往來甚至日常辦公運作。

這名官員透露，外界擔憂2029年川普任期結束後，ICC可能鎖定美國總統、副總統及國防部長等高層調查，「這是無法接受的，我們絕不會讓這種事情發生。」白宮目前尚未就此作出回應。