　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」降保270萬

▲▼太子集團遊艇主吳宜家。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團香港公司負責人吳宜家涉嫌洗錢被檢調拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現集團除了涉嫌用博弈、詐騙贓款在台買房購車置產，另外以香港公司名義買了4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆八斗子碼頭，而香港公司的登記負責人是台籍女子吳宜家，檢察官指揮警調單位發動第4波搜索、拘提6名太子集團成員到案，吳宜家被諭令交保600萬元，其餘被告仍在偵訊中。

柬埔寨籍陳志涉嫌主導太子集團從事跨國詐欺犯罪，被美國司法機關起訴，集團在各國建立洗錢據點，其中台灣據點由陳志的親信王添主導，指揮台籍幹部王昱堂、辜淑雯等人，以天旭、尼爾創新等公司招募工程師協助集團博弈事業，同時用層層轉匯洗進來台灣的資金置產，而新加坡籍的會計陳秀玲則負責台灣與亞太地區稽核查帳。

北檢在11月陸續以疑似犯罪所得為由，查扣8間和平大苑豪宅、32輛超跑名車，並聲押王昱堂等7名被告後，又發現太子集團另外以香港公司名義買了4輛遊艇，並曾在2020年到2024年間停靠在八斗子碼頭，由柬埔寨籍吳逸先、台灣籍吳宜家倆兄妹的公司負責維護管理，除了提供太子集團成員與貴賓來台遊玩享樂，還疑似成為集團洗錢藏贓之用。

專案小組發現，吳宜家同時也是這4艘遊艇所屬香港公司的登記負責人，懷疑吳宜家與太子集團管理階層關係密切，檢察官為釐清太子集團在台資金運用方式，9日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分14路搜索，並拘提吳宜家等6名相關被告到案，全案持續朝洗錢、組織犯罪方向偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」
沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了
員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北消防獲「金梧桐獎」殊榮　三重EMT-P+勇奪團體獎…救護水準UP

前民進黨工共諜案二審開庭　前外長助理何仁傑喊：我沒有做錯

太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」降保270萬

台中三寶媽怒控小三車上啪啪老公進摩鐵　法官看片後結局超反轉

馬太鞍溪暴漲重創光復！花檢災區慰問個案...喊話：困境一起扛

新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

桃園雙煞KTV找嘸仇家　持刀怒刺2男險奪命！竟回包廂繼續嗨

「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了

百億金酒公司「抽獎經營」遭質疑　議員質詢送「抽抽樂」諷刺

殺檳榔攤闆娘兇手超狠！女友「種草莓」他砍情敵　殺蟲劑噴嘴10秒

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

新北消防獲「金梧桐獎」殊榮　三重EMT-P+勇奪團體獎…救護水準UP

前民進黨工共諜案二審開庭　前外長助理何仁傑喊：我沒有做錯

太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」降保270萬

台中三寶媽怒控小三車上啪啪老公進摩鐵　法官看片後結局超反轉

馬太鞍溪暴漲重創光復！花檢災區慰問個案...喊話：困境一起扛

新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

桃園雙煞KTV找嘸仇家　持刀怒刺2男險奪命！竟回包廂繼續嗨

「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了

百億金酒公司「抽獎經營」遭質疑　議員質詢送「抽抽樂」諷刺

殺檳榔攤闆娘兇手超狠！女友「種草莓」他砍情敵　殺蟲劑噴嘴10秒

林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！　快速入場預約省時順暢

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手　洪錦瑋刷出世界級手藝

新北消防獲「金梧桐獎」殊榮　三重EMT-P+勇奪團體獎…救護水準UP

結構性延噸海浬增長、船噸供給受限　裕民估明年散裝船運溫和回升

高國豪至少再停賽1場　和解後下一步可能性曝光

小嫻升大二「期末考自信應考」　感性告白：當學生是件幸福的事

柯文哲官司明進入言詞辯論　今預告「土城研習十講」將登場

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

社會熱門新聞

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

檳榔攤殺人畫面曝光！　闆娘上腹慘遭惡嫌「橫剖30cm」

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

更多熱門

相關新聞

太子集團豪奢遊艇涉洗錢　北檢14路搜索拘提6人

太子集團豪奢遊艇涉洗錢　北檢14路搜索拘提6人

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案有新發現，集團以香港公司名義購買4艘遊艇，曾長期停放在基隆八斗子碼頭，除供集團成員來台聚會玩樂，也可能成為洗錢匿贓管道，專案小組發動第4波行動，搜索14處並拘提6名涉嫌協助洗錢、組織犯罪被告到案釐清，其中吳姓公司負責人先以600萬元交保並限制出境出海。

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

來跟林襄一起玩　金金財寶娛樂城控玩家使詐

來跟林襄一起玩　金金財寶娛樂城控玩家使詐

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

「裝市話」賺錢成詐欺犯　嘉義男遭起訴

「裝市話」賺錢成詐欺犯　嘉義男遭起訴

關鍵字：

太子陳志洗錢制裁詐欺博弈和平大苑遊艇

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面