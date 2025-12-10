太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」降保270萬

▲太子集團香港公司負責人吳宜家涉嫌洗錢被檢調拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現集團除了涉嫌用博弈、詐騙贓款在台買房購車置產，另外以香港公司名義買了4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆八斗子碼頭，而香港公司的登記負責人是台籍女子吳宜家，檢察官指揮警調單位發動第4波搜索、拘提6名太子集團成員到案，吳宜家被諭令交保600萬元，其餘被告仍在偵訊中。

柬埔寨籍陳志涉嫌主導太子集團從事跨國詐欺犯罪，被美國司法機關起訴，集團在各國建立洗錢據點，其中台灣據點由陳志的親信王添主導，指揮台籍幹部王昱堂、辜淑雯等人，以天旭、尼爾創新等公司招募工程師協助集團博弈事業，同時用層層轉匯洗進來台灣的資金置產，而新加坡籍的會計陳秀玲則負責台灣與亞太地區稽核查帳。

北檢在11月陸續以疑似犯罪所得為由，查扣8間和平大苑豪宅、32輛超跑名車，並聲押王昱堂等7名被告後，又發現太子集團另外以香港公司名義買了4輛遊艇，並曾在2020年到2024年間停靠在八斗子碼頭，由柬埔寨籍吳逸先、台灣籍吳宜家倆兄妹的公司負責維護管理，除了提供太子集團成員與貴賓來台遊玩享樂，還疑似成為集團洗錢藏贓之用。

專案小組發現，吳宜家同時也是這4艘遊艇所屬香港公司的登記負責人，懷疑吳宜家與太子集團管理階層關係密切，檢察官為釐清太子集團在台資金運用方式，9日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分14路搜索，並拘提吳宜家等6名相關被告到案，全案持續朝洗錢、組織犯罪方向偵辦。