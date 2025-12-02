　
社會焦點

南萬華教父辭世！義子告別式「完成遺願」...砍斷仇家黑狗雙腳筋

▲▼萬華分局在外牆裝置「大鴿子」，意喻「即刻出動」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲南萬華教父高寶勝罹癌辭世，義子在告別式當天，持刀行凶上演復仇記。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市才剛發生夜店大亨遭人砍殺事件，沒想到又在1日在萬華地區發生男子雙腿遭砍，同樣都是兩人「小組模式」犯案行兇，萬華分局在現場逮到行兇的嫌犯，其中一人還供稱是義子，要替已故的天道盟倒會大哥「寶勝」報仇，巧的是當天正巧是寶勝的告別式，外界認為可能是替寶勝「完成遺願」。

警方調查，有「南萬華教父」封號的天道盟不倒會大哥高寶勝，10月中旬因膽囊癌病逝，享年59歲，家屬本月1日舉辦告別式，但是在告別式過程中，卻發生昔日宿敵，也是同為天道盟的賴姓會長雙腳遭砍殺，地點就發生在北市萬華區漢口街的一處停車場。

當時賴姓會長在停車場，突然遭到徐姓男子等兩名刀手襲擊，雙腿腳筋被砍斷，徐姓嫌犯動手後在原地報警處理，事後警方到場逮捕徐姓男子，並聲稱自己是替已故的天道盟大哥寶勝的義子，動機是復仇，要完成大哥生前的遺願。

據悉，被砍綽號「黑狗」的賴姓會長與寶勝之前因青年公園、馬場町附近的土方工程發生過衝突，當時寶勝因為吃虧，一直將情緒憋在心裡，儘管發現罹患癌症最後不敵病魔辭世，但仍不忘要向賴姓男子報仇。

北市接連發生夜店大亨夏天倫、黑幫會長遭人砍殺，所以對此也不敢大意，也將徐等2名嫌犯一起帶回警局，訊後依照重傷害罪嫌移送法辦。

夜遊成悲劇！22歲男亡　19歲女送醫

