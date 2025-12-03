　
社會 社會焦點 保障人權

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬　車手取款被逮

▲大安區楊姓女老師遭騙2500萬，警方逮捕廖姓取款車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區楊姓女老師遭騙2500萬，警方逮捕廖姓取款車手。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安分局敦化南路派出所11月21日接獲楊姓女老師（59歲）報案，日前在YouTube上看到詐團假冒知名財經主播邱沁宜的投資廣告，後續被引導加入「鐘馨妍」所經營之詐騙投資群組「智慧領航」，並使用數高AI系統操作股票投資。楊女誤判間信投資可獲利改變人生，前後投下2500萬元現金才驚覺被詐騙，無奈報警求助。

警方獲報後展開調查，發現楊女於從今年9月16日至11月13日陸續依詐團指示，將資金交付給偽冒「台達資本」儲值專員，聲稱款項儲值到假投資平台，期間共歷7次現金面交，累計損失高達近2500萬元。

▲大安區楊姓女老師遭騙2500萬，警方逮捕廖姓取款車手。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查訪談中發現，身為學校教師的楊女並不富裕，先後向親戚朋友商借上千萬元現金，並把位於敦化南路一段的房子拿去設定房貸，誤信投資獲利可讓她財富自由，發現被騙後整個人軟癱在地，十分絕望。

專案小組獲報後立即展開調查，順利11月25日20時許於在敦化南路一段某處逮捕前來收款廖男（38歲、經查有詐欺前科），當場查獲贓款330萬元及智慧型手機1台等證物，警詢後依違反詐欺、洗錢防制法等罪，移請台北地檢署偵辦。

大安警方藉此案例呼籲，詐騙集團常藉由社群媒體投放不肖投資廣告，並誆稱「保證獲利、穩賺不賠」，民眾切勿輕易相信或提供個人資訊，若遇有類似情況可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

