　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「幹嘛拍我？」北市東區男子持螺絲起子傷人　遭送辦+強制送醫

記者張君豪／台北報導

北市大安區敦化南路一段巷弄內7日下午5時發生民眾衝突案，廖姓男子（46歲）不滿遭一群拍攝多媒體短片學生，嗆聲「你們幹嘛拍我？」雖然拍攝影片的學生當場致歉，並表示會立即離去，但暴怒的廖男竟掏出螺絲起子攻擊對方，經這群同學和路過民眾合力壓制並報警，警方偵訊後依毀損、傷害罪嫌將廖男送辦，並強制送醫治療。

▲廖男持螺絲起子當街攻擊民眾，遭眾人合力壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲廖男持螺絲起子當街攻擊民眾，遭眾人合力壓制。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲廖男持螺絲起子當街攻擊民眾，遭眾人合力壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：轄區敦化南路派出所7日17時許接獲報案，稱敦化南路一段某巷弄內有人持螺絲起子攻擊民眾，警方獲報派遣大批警力到場，現場有兩民眾壓制持起子的男子，過程中手臂擦挫傷，警方立即呼叫救護車協助傷者就醫。

警方調查，李男（28歲）、張男（31歲）及謝男（48歲）是北市某多媒體製作補習班的同學，他們當時相約在該處拍攝補習班的微電影作業，突遭廖姓男子上前怒嗆「你們幹嘛拍我？」「再拍我就捅你」並作勢拿出螺絲起子，現場3人向他致歉，並收拾器材準備離開，廖男竟持螺絲起子抵住張男後背，尖銳的十字起子捅穿被害人外套，所幸外套阻隔未釀傷勢。

▲廖男持螺絲起子當街攻擊民眾，遭眾人合力壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

在場民眾見狀後上前壓制廖男，避免衝突擴大，但過程中廖男掙扎，造成李男雙手擦挫傷、張男雙手上臂及左手擦挫傷、外套遭刺破毀損；警員到場發現廖男情緒激動，已有傷人行為，當場壓制廖男實施管束，廖男辯稱自己是冷氣維修工，才會隨身攜帶螺絲起子，但警方未在他身上搜到其他工具。

警詢後依傷害、毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦，並經醫師評估後，將情緒激動的廖男強制送松德醫院觀察治療。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性處理，並立即撥打110尋求警方協助，警方將持續加強巡邏，以維護社會秩序及人民安全。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

10次酒駕罰不怕！醉男騎無牌機車載人闖快速道路　這下關定了

快訊／驚悚！22歲男屏東自首：2年前勒死南投婦棄屍彰化山區

馬防部上士涉洗錢！收60名現役軍人帳號給詐團　羈押禁見獲准

技師初步清查！板橋氣爆「1至3F結構損壞」　需至少2周詳細安檢

新北男喬21萬債務未果　竟持雙鋸怒砍債主！勸架男也遭殃

屏檢招考5名檢察官助理起薪50076　擴大戰力強攻詐騙源頭

快訊／板橋定食8內部慘況曝光！天花板管線炸爛　擺設亂噴淪廢墟

53張百元匯款單「變詐騙證據」！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

28小時3死！台1線屏東市區3起奪命車禍　建國路兩案不到1公里

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

10次酒駕罰不怕！醉男騎無牌機車載人闖快速道路　這下關定了

快訊／驚悚！22歲男屏東自首：2年前勒死南投婦棄屍彰化山區

馬防部上士涉洗錢！收60名現役軍人帳號給詐團　羈押禁見獲准

技師初步清查！板橋氣爆「1至3F結構損壞」　需至少2周詳細安檢

新北男喬21萬債務未果　竟持雙鋸怒砍債主！勸架男也遭殃

屏檢招考5名檢察官助理起薪50076　擴大戰力強攻詐騙源頭

快訊／板橋定食8內部慘況曝光！天花板管線炸爛　擺設亂噴淪廢墟

53張百元匯款單「變詐騙證據」！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

28小時3死！台1線屏東市區3起奪命車禍　建國路兩案不到1公里

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

WBC再遇大谷翔平　李政厚不再感神奇：他是必須擊敗的對手

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」官方回嗆：不然大家都還在用電報

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

奇美實業勇奪國家永續發展獎　石化業低碳轉型做出新典範

朴寶劍.IVE.Stray Kids.RIIZE.LE SSERAFIM一早返韓！

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

更多熱門

相關新聞

揪同夥上街隨機性侵　關10年出來再闖民宅猥褻

揪同夥上街隨機性侵　關10年出來再闖民宅猥褻

曾在新北犯下隨機性侵遭判刑10年的張姓男子，出獄後曾花錢買春解決性慾，疫情期間又因找不到買春場所，侵入民宅猥褻，經專業評估認定「高再犯風險」、須接受強制治療，如今卻又在醫院內對同房室友施暴！張男因在醫院病房內，與室友發生生活糾紛，竟出言恐嚇「我要打死你」，並徒手毆打對方。法院審理，依恐嚇及傷害罪判應執行拘役20天，得易科罰金。

網紅「乘號」遭設局　被洗劫17萬顆泰達幣

網紅「乘號」遭設局　被洗劫17萬顆泰達幣

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬

到酒店指定前妻坐檯　撿屍開房拍裸照

到酒店指定前妻坐檯　撿屍開房拍裸照

即／PAZZO董座毆打運將道歉了

即／PAZZO董座毆打運將道歉了

關鍵字：

大安警分局敦化南路派出所螺絲起子傷害毀損

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面