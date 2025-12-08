「幹嘛拍我？」北市東區男子持螺絲起子傷人　遭送辦+強制送醫

記者張君豪／台北報導

北市大安區敦化南路一段巷弄內7日下午5時發生民眾衝突案，廖姓男子（46歲）不滿遭一群拍攝多媒體短片學生，嗆聲「你們幹嘛拍我？」雖然拍攝影片的學生當場致歉，並表示會立即離去，但暴怒的廖男竟掏出螺絲起子攻擊對方，經這群同學和路過民眾合力壓制並報警，警方偵訊後依毀損、傷害罪嫌將廖男送辦，並強制送醫治療。

▲廖男持螺絲起子當街攻擊民眾，遭眾人合力壓制。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方表示：轄區敦化南路派出所7日17時許接獲報案，稱敦化南路一段某巷弄內有人持螺絲起子攻擊民眾，警方獲報派遣大批警力到場，現場有兩民眾壓制持起子的男子，過程中手臂擦挫傷，警方立即呼叫救護車協助傷者就醫。

警方調查，李男（28歲）、張男（31歲）及謝男（48歲）是北市某多媒體製作補習班的同學，他們當時相約在該處拍攝補習班的微電影作業，突遭廖姓男子上前怒嗆「你們幹嘛拍我？」「再拍我就捅你」並作勢拿出螺絲起子，現場3人向他致歉，並收拾器材準備離開，廖男竟持螺絲起子抵住張男後背，尖銳的十字起子捅穿被害人外套，所幸外套阻隔未釀傷勢。

在場民眾見狀後上前壓制廖男，避免衝突擴大，但過程中廖男掙扎，造成李男雙手擦挫傷、張男雙手上臂及左手擦挫傷、外套遭刺破毀損；警員到場發現廖男情緒激動，已有傷人行為，當場壓制廖男實施管束，廖男辯稱自己是冷氣維修工，才會隨身攜帶螺絲起子，但警方未在他身上搜到其他工具。

警詢後依傷害、毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦，並經醫師評估後，將情緒激動的廖男強制送松德醫院觀察治療。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性處理，並立即撥打110尋求警方協助，警方將持續加強巡邏，以維護社會秩序及人民安全。

