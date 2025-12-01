　
    • 　
>
民生消費

北捷歲末廣告全面換季！鳳小岳、徐若瑄、林志穎等明星接力

▲北捷歲末廣告全面換季！鳳小岳、徐若瑄、林志穎等明星接力。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

歲末將近，城市氛圍悄悄轉變，搭上台北捷運，轉個彎就可能撞見全新驚喜！一走進市政府站，帥氣的鳳小岳迎面而來，身為保誠人壽全新品牌代言人的他，用沉穩眼神提醒每位通勤者，年終將近，更要替自己提前做好準備、未雨綢繆。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼北捷歲末廣告全面換季，轉個彎就可能撞見全新驚喜。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

沿著動線往市政府3號出口前進，一整面的Marshall壁貼氣勢滿滿，首款家庭劇院聲霸與派對喇叭亮相登場，讓不少通勤族忍不住放慢腳步、停下來多看兩眼，民眾分享：「我每天都會經過這個超大型看板，本來就是Marshall的粉絲，今年推出的新品很不一樣，尤其對聲霸超有興趣，看到壁貼就想趕快看看實品。」

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼每天都會路過廣告的通勤族笑說，自己本來就是 Marshall 粉絲，看到推出新品，忍不住停下來多看兩眼。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

「不老男神」林志穎則化身小志師兄，驚喜現身板南線，全版車廂包覆打造修仙世界視覺，邀請旅客一起踏入專屬的開天傳說。不只車廂內被他的魅力包圍，沿著手扶梯走向月台，他的笑容也一路照亮旅程。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「不老男神」林志穎化身小志師兄，驚喜現身捷運站內及板南線車廂。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

板南線車廂也可能變身為戰國前線，車廂內充滿《信長之野望 真戰》千萬黃金爭奪戰的緊張感，從牆面到天花板，都被戰國元素包圍，彷彿四面楚歌、步步為營，快用你的戰術闖出一條生路！

想補水補元氣，還能遇上亮藍色的「肌研列車」，熱銷破億瓶的保養霸主以全車廂廣告打造活力清爽氛圍，讓晨間與晚間通勤都增添一點儀式感。從板南線轉乘到文湖線時，沿線燈箱也被女神徐若瑄點亮，老協珍攜手她續寫「熬雞精四季」故事，在忙碌節奏裡為通勤者補上一份生活暖度。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲老協珍攜手女神徐若瑄續寫「熬雞精四季」故事。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲搭上亮藍色的「肌研列車」，讓晨間與晚間通勤都增添一點儀式感。

來到忠孝復興站2號出口，《BLEACH：刀鳴》打造撕拉式廣告牆，吸引粉絲紛紛前來朝聖。民眾可以親手撕下角色海報帶回家，現場互動感滿分。影迷苦等的《魔法壞女巫：第二部》則在中山站華麗亮相，原班卡司全員回歸，帶大家再次踏入奧茲國，一起見證傳奇結局。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼忠孝復興站 2 號出口推出《BLEACH：刀鳴》撕拉式廣告牆，粉絲可現場撕下角色海報帶回家。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

Hermès以繽紛色彩點亮北捷動線，推出限時免費預約的愛馬仕展覽，讓民眾有機會，近距離見證凱莉包的製作工藝現場。天氣越來越冷，你的雙手是不是常常覺得很乾裂呢？德國小甘菊貼心上線，用滿滿的護手力替你「手」護每一吋肌膚。「放眼亞洲、主動出擊」的瀚亞投信則以強勢視覺宣示前瞻佈局的投資行動力。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Hermès 以繽紛視覺點亮北捷動線，推出限時免費預約展覽。

不只搭北捷有驚喜，搭高鐵也能被帥到停下腳步！一走出車站，男神柯震東就率先迎接你，想跟柯震東一樣帥嗎？十蓓電波幫你把狀態拉滿。無論是穿梭北捷燈箱之間，還是踏出高鐵月台，這個歲末的城市都被明星、品牌、創意全面點亮，從通勤到旅行，每一次移動都多了一份驚喜與儀式感。

▼不只搭北捷有驚喜，搭高鐵也有驚喜，從通勤到旅行，每一次移動都多了一份儀式感。。

▲北捷歲末燈箱全面換季。（圖／記者劉亮亨攝）

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

