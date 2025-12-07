　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

▲▼北捷,台北捷運,士林站。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北捷運。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運公司今（7日）表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具；信用卡乘車功能則將先做6個月上線使用測試，預計明年7月開放所有實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）功能，民眾無需解鎖手機，即可感應進站。

北捷說明，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月完成硬體建置，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標，同步展開測試，預計明年1月起，將與公車系統同步開放使用QR乘車碼。

▲北捷進出閘門全面更新。（圖／讀者提供）

▲北捷進出閘門全面更新。（圖／讀者提供）

北捷指出，將支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具，將陸續安排支付業者串接系統，完成交易、資料傳遞及帳務整合測試。

信用卡乘車部分，北捷說，乘客將可使用實體信用卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應搭乘。新系統依據信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試。

針對Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能部分，北捷表示，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，將在收單銀行完成驗測後開放。北捷指出，若測試順利，預計明年7月將可全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP功能，蘋果手機使用者無需解鎖手機，即可感應進站。

北捷重申，「閘門電子主單元模組重置案」重置工程共安裝1396台電子主單元模組、2361組多元支付外掛箱體，除了維持原有儲值卡感應功能外，新增QR Code乘車碼與信用卡感應乘車服務，提升支付便利性。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家勸：快丟掉
北捷開放刷手機進站！　7月起信用卡也通
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

台中黨慶同台盧秀燕獻熱情擁抱！　鄭麗文笑喊：她就是太陽

劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文　兩度高喊：一定要支持她

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭麗文承諾：公平機制推最強候選人

「台灣淪第19層地獄」　黃智賢：護航助理費除罪化立委「適合下地獄」

禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋揭關鍵：這次「只能」因為詐騙

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

補助懶人包！青年求職5萬、育兒10萬　勞工再充電計畫每月最高1.6萬

蔣萬安批禁小紅書遭嗆反對打擊犯罪　北市府：劉世芳是中宣部？

賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

台中黨慶同台盧秀燕獻熱情擁抱！　鄭麗文笑喊：她就是太陽

劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文　兩度高喊：一定要支持她

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭麗文承諾：公平機制推最強候選人

「台灣淪第19層地獄」　黃智賢：護航助理費除罪化立委「適合下地獄」

禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋揭關鍵：這次「只能」因為詐騙

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

補助懶人包！青年求職5萬、育兒10萬　勞工再充電計畫每月最高1.6萬

蔣萬安批禁小紅書遭嗆反對打擊犯罪　北市府：劉世芳是中宣部？

賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

房市寒冬！建案拚了「跳1下折1萬」　房產專家驚呆：宛如健身房

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

AAA／好想應徵當吉祥物！　可以跟CORTIS團員抱抱

政治熱門新聞

民進黨沒改國號　賴：中華民國在憲法裡

封小紅書　他預言：敗掉百萬年輕選票

接棒應曉薇參選？　正妹女兒應佳妤：準備好了

兒疑涉校園霸凌延燒　賴瑞隆下午再開記者會

向王世堅下戰帖　游智彬簽生死狀

為何只限制小紅書？內政部給解答　臉書、LINE、Google都沒有這樣

曝遭柯文哲嗆「又沒叫妳要做飯」　陳佩琪氣炸「夫妻冷戰半天」

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

王鴻薇自打臉？不滿小紅書被封　去年還喊「希望打詐專法成功」

北市議員選戰／藍士林北投布局4+1　新人初選料激烈

PTT板主：賴瑞隆子應就地正法　火速遭解職

北市議員選戰／綠營松信5搶4！　新人搶票各找王世堅、黃捷背書

更多熱門

相關新聞

變態日本公務員偷拍正妹裙底！交保再犯　法官不給緩刑

變態日本公務員偷拍正妹裙底！交保再犯　法官不給緩刑

日本岩手縣的33歲公務員佐佐木貴法來台旅遊，於今年6月在中山捷運站偷拍女子裙底被逮，7月遭士林地院處4月徒刑，可易科罰金12萬元。然而佐佐木在二審審理期間雖和被害人調解並賠償，但二審法官查出，佐佐木11月卻又再度前往中山商圈偷拍女子裙底，再度當場被逮，顯然沒記取教訓，維持一審原判，不給予緩刑，全案還可上訴。

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

台灣測速照相密度「日本307倍」　立委批：罰單數量有點可怕

台灣測速照相密度「日本307倍」　立委批：罰單數量有點可怕

關鍵字：

台北捷運北捷台北市政府交通

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面