台南高官特支費當私人ATM慘了　老婆逛街購物吃好料全都公家出

▲台南研考會前主委蒙志成。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市政府研考會主委蒙志成因涉不當使用公務車與特支費，今年6月遭調查局搜索並傳喚說明，複訊後檢方諭知50萬元交保，妻子也被5萬元交保，2人並限制出境、出海，蒙志成隨後向台南市政府請辭。台南地檢署偵查終結，蒙志成使用特支費購物、聚餐，私用公務車共貪6萬2240元，依貪污治罪條例提起公訴。

調查局台南市調查處日前接獲檢舉，指蒙志成自2024年7月自學界轉任市府高層後，疑多次使用公務車載送家屬，且涉及特別費用不當支出。檢調單位報請台南地檢署指揮偵辦，兵分多路搜索研考會辦公室及蒙宅，並傳喚多名相關人員釐清案情。檢察官認為蒙員涉《貪污治罪條例》等罪嫌重大，惟目前無羈押必要，諭令以新台幣50萬元交保，其妻涉貪則以5萬元交保，2人均限制出境與出海。

起訴書指出，蒙志成於2024年7月1日起至2025年6月27日止，擔任台南市政府研究發展考核委員會（下簡稱研考會）主任委員，利用職務機會，將家庭聚餐費用指示商家開立統編發票或收據，隨後虛偽記載「餐費等-因應研考業務需要」等詐得款項 。另外蒙志成與妻子購物與用餐，也要求商家輸入統編後核銷。

蒙志成於2024年12月3日以「為民服務費」購買台糖長榮自助餐券22張並核銷，其中5張餐券用於家族聚餐。購買家人的作業簿、馬卡龍捲尺等學生用品，也想報公帳，因自覺不妥而抽回單據 。蒙志成也擅自駕駛公務車從事私人行程，如接送家人、前往購物中心等，共詐得6萬2240元。

請審酌被告蒙志成與妻子於偵查中已為自白且自始坦承不諱，犯後深表悔意，並已積極於偵查中繳回全數犯罪不法所得共計6萬2240元，酌予量處適當之刑，以勵自新。